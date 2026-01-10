“O Agente Secreto” é pré-indicado ao BAFTA nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Roteiro Original

“O Agente Secreto” avança na temporada de premiação com duas pré-indicações ao Bafta, prêmio da Academia Britânica de Cinema, considerada o Oscar britânico. O filme de Kleber Mendonça Filho disputa uma vaga entre os finalistas das categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Roteiro Original. As nomeações do BAFTA 2026 serão anunciadas no dia 27 de janeiro. Antes disso, neste domingo, 11, o longa leva o Brasil aos holofotes do Globo de Ouro, onde, em um feito inédito para o país, concorre em três categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator em Filme de Drama. A cerimônia de premiação contará com a presença do cineasta Kleber Mendonça Filho, da produtora Emilie Lesclaux e dos atores Wagner Moura, Alice Carvalho e Gabriel Leone. Também estarão presentes a distribuidora Silvia Cruz; Sandra Delgado, realizadora audiovisual e companheira de Wagner Moura, além de Fionnuala Jamison, da MK2, e Fred Burle, da One Two Films, coprodutores internacionais do filme.

As novidades internacionais incluem ainda o The Golden Beast, concedido pela equipe de programação do Festival de Nova York à gata Carminha, que vive Liza e Elis no filme, e o prêmio de Acting Achievement para Wagner Moura no Astra Awards, que reconhece a ilustre carreira do ator brasileiro, que vem se destacando no último ano principalmente por sua premiada atuação em “O Agente Secreto”. O longa já conta com 52 prêmios.

No Spirit Awards, principal premiação do cinema independente na temporada, o longa de Kleber Mendonça Filho compete pelo prêmio de Melhor Filme Internacional. Já no Lumières, premiação da crítica francesa, a indicação do filme é na categoria de Melhor Coprodução Internacional. A produção figura ainda na shortlist do Oscar, pré-indicado nas categorias de Melhor Filme Internacional e Elenco (Gabriel Domingues). No dia 22 de janeiro, serão reveladas as indicações finais à maior premiação de cinema do mundo.

Em sua décima semana em cartaz no Brasil, “O Agente Secreto” já foi visto por mais de 1,1 milhão de pessoas e segue em exibição no circuito brasileiro. Internacionalmente, o filme se aproxima dos 300 mil espectadores na França, será lançado no dia 29 na Itália e Espanha, e chega aos cinemas do Reino Unido e Irlanda em 20 de fevereiro.

“O Agente Secreto” é uma coprodução internacional, com produção da CinemaScópio, e tem como coprodutora a francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming. A distribuição no Brasil é realizada pela Vitrine Filmes e com patrocínio da Petrobras.