APAN abre inscrições para o curso Introdução à Preservação Audiovisual, com foco em história, práticas e políticas do setor

A APAN (Associação de Profissionais do Audiovisual Negro) está com inscrições abertas para o curso Introdução à Preservação Audiovisual: história, conceitos e práticas, que será realizado nos dias 19, 21, 26 e 28 de maio, das 19h30 às 21h30. Com carga horária total de 8 horas e plantão de dúvidas ao final, o curso pretende oferecer uma formação ampla e acessível sobre preservação audiovisual, com foco técnico, conceitual e político.

A formação será ministrada por Débora Butruce, referência nacional na área de preservação audiovisual, com mais de 24 anos de atuação e trabalhos reconhecidos em festivais internacionais, como o Festival de Berlim. As aulas acontecem de forma online e ficam disponíveis por 15 dias após sua realização. O investimento para o público geral é de R$ 62 e há um total de 50 vagas disponíveis. Destas, 10 são bolsas integrais destinadas a associades da APAN que se identifiquem como mãe solo, pessoa LGBTQIAPN+, PCD ou integrantes da APTA e Rede Katahirine. Outras 15 vagas terão bolsa de 50% para associades da entidade.

Durante o curso, os participantes terão contato com temas essenciais como o patrimônio audiovisual no Brasil, políticas públicas, arquivos, identificação de materiais fotoquímicos e digitais e estudos de caso práticos sobre fluxos de preservação dentro da cadeia produtiva do audiovisual.

As inscrições podem ser feitas por meio do formulário https://forms.gle/tyqtpxW4GWFaNeZq9