Filmes da cineasta e atriz Ida Lupino, pioneira em Hollywood, são exibidos no IMS Paulista

Nascida em Londres, em 1918, Ida Lupina ficou conhecida sobretudo pela sua carreira como atriz durante a Era de Ouro de Hollywood, tendo atuado em 59 filmes. Além da participação em cena, também trabalhou como diretora, escritora e produtora, sendo uma das primeiras mulheres a dirigir filmes na indústria cinematográfica norte-americana. Sua atuação como diretora, no entanto, não gerou reconhecimento na época, e cada novo trabalho era um desafio para ser concluído.

Essa faceta de sua produção, ainda pouco difundida no Brasil, é o foco da retrospectiva Dirigidos por Ida Lupino, em cartaz a partir de 6 de maio, no Cinema do IMS Paulista (Av. Paulista, 2424, São Paulo/SP). A mostra apresenta longas-metragens dirigidos pela artista, além de episódios de séries que realizou para a televisão. Os filmes abordam temas que fogem às convenções da época, como gravidez fora do casamento, bigamia e os efeitos psicológicos de um estupro.

Em maio, serão exibidos três filmes: “O Mundo é o Culpado” (1950), “O Bígamo” (foto, 1953) e “Anjos Rebeldes” (1966). O primeiro é centrado em uma jovem que tem sua vida arruinada após ser violentada no caminho de volta para sua casa. Lançado em 1950, o longa-metragem trata de um problema social ainda atual, a partir da perspectiva feminina, pouco abordada na época.

Em “O Bígamo”, a diretora narra a história de um homem que é casado em segredo com duas mulheres e precisa lidar com as consequências de suas ações. “Anjos Rebeldes”, por sua vez, acompanha as aventuras de duas jovens enviadas a um colégio interno católico, gerido pelo pulso de ferro da madre superiora. As meninas se rebelam contra as rígidas regras do colégio, apesar das tentativas da madre superiora de conter os estragos causados pela dupla.

A retrospectiva segue em cartaz em junho, com mais filmes e produções televisivas dirigidas por Lupino, que serão divulgados posteriormente.

Mostra Dirigidos por Ida Lupino

Data: partir de 6 de maio

Local: Cinema do IMS Paulista – Avenida Paulista, 2424, São Paulo/SP

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) – Todas as sessões da retrospectiva, com exceção do dia 24/5, quando o IMS participa da Virada Cultural, com entrada gratuita no cinema, com distribuição de senhas 60 minutos antes da exibição e limite de uma senha por pessoa)