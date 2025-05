Aulas gratuitas com profissionais do cinema brasileiro são destaque na ABC Cursos de Cinema

Em maio, a ABC Cursos de Cinema retoma sua série de aulas gratuitas com profissionais reconhecidos do setor audiovisual. Voltadas tanto para iniciantes quanto para profissionais em busca de atualização, essas aulas são oportunidades valiosas de aprendizado e de contato direto com instrutores experientes, muitos deles responsáveis pelos cursos mais procurados da escola.

Com temas que vão de direção e produção a áreas específicas como som, figurino e cenografia, as aulas gratuitas da ABC Cursos de Cinema oferecem um panorama introdutório de conteúdos que são aprofundados nos cursos pagos. Além disso, funcionam como excelente oportunidade para conhecer a metodologia dos(as) instrutores(as) e tirar dúvidas ao vivo.

Entre os destaques da programação estão:

Segunda-feira, 5 de maio

A Direção de Resultado e seus Riscos, com Giovanna Siqueira, diretora e pesquisadora especializada em atuação para câmera.

Os Caminhos para Formatar um Projeto Audiovisual, com Beto Rodrigues, especialista em desenvolvimento de projetos e editais.

Terça-feira, 6 de maio

Planejamento e Logística: Como Orçar um Projeto Audiovisual, com Elisa Tolomelli, produtora com experiência em filmes premiados e séries de TV.

O que é Cenografia e por Onde Começar, com Claudio Nascimento, cenógrafo e diretor de arte.

Quarta-feira, 7 de maio

A Cor como Linguagem Narrativa, com Guto Neto, colorista e diretor de fotografia.

Quinta-feira, 8 de maio

Equipamentos de Captação de Som: Kits, Modelos e Marcas, com Renan Chaves, técnico de som direto.

Segunda-feira, 12 de maio

Vestindo a Verdade: O Figurino Realista do Audiovisual, com Bia Salgado, figurinista com atuação no cinema e nas séries de TV.

As aulas acontecem sempre às 19h e as inscrições são gratuitas pelo site da escola. É uma oportunidade única de mergulhar no universo do audiovisual com quem entende do assunto e está no mercado.

Para conferir a programação completa e se inscrever, acesse: https://abcinecursos.org.br/aulas-gratis/?utm_source=parceiro&utm_medium=referral&utm_campaign=revistadecinema

Ou participe do grupo de aviso da escola: https://chat.whatsapp.com/KVbWApx9vedFawJOVVLWrv