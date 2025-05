“Inventário de Imagens Perdidas”, de Gustavo Galvão, tem pré-estreia gratuita em São Paulo

Foto © Bruno Polidoro

O diretor brasiliense Gustavo Galvão decidiu filmar “Inventário de Imagens Perdidas” em reação a um país que testemunhava o avanço da extrema-direita e aos desafios vividos pelo cinema brasileiro naquele momento dramático, no início de 2021. O projeto do longa foi construído no set de filmagem com a colaboração de toda a equipe e a história está centrada em um cineasta recém-falecido e sua ex-aluna surpreendida por uma revolução fundamentalista. As filmagens ocorreram no interior do Rio Grande do Sul.

Imagens e falas em off foram captadas a partir de uma linha narrativa mínima, com o objetivo de potencializar a criação na montagem e na finalização de som. Este processo instigou a reflexão sensorial sobre o universo subjetivo das personagens diante de uma guerra civil num futuro próximo. A ressignificação de códigos da “era das imagens” e o embate do íntimo com o externo configuram a essência não-conformista deste filme-desabafo, que estreia dia 8 de maio, em cinemas pelo Brasil, inclusive em São Paulo, Brasília e Porto Alegre.

“Inventário de Imagens Perdidas” recebeu os prêmios de melhor longa-metragem, melhor atriz (Maria Galant) e melhor montagem (Cristiane Oliveira e Tula Anagnostopoulos) no Festival de Cinema de Ribeirão Preto e participou de vários eventos internacionais, como o 41º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay (onde o filme estreou, em abril de 2023), a 47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, o 38º Festival Ibero-Latino Americano di Trieste (Itália) e o 7º Santiago del Estero Film Fest (Argentina), entre outros.

O filme teve pré-estreia em Brasília, no dia 29 de abril, e a pré-estreia em São Paulo será no dia 6 de maio, no Espaço Petrobras de Cinema (Rua Augusta, 1475). Os ingressos para a sessão são gratuitos e os espectadores poderão participar de um debate com a equipe do filme, o diretor e elenco.