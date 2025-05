Segunda temporada de “Memórias do Brasil”, da Têm Dendê Produções, estreia no Prime Box Brazil

A segunda temporada da série “Memórias do Brasil”, dirigida por Vânia Lima, estreia na próxima segunda-feira (05), às 20h, no canal Prime Box Brazil, com os olhares voltados totalmente para mulheres brasileiras, verdadeiras referências em suas áreas de atuação e que deixaram uma marca profunda nas artes e na cultura. A série da Têm Dendê Produções destaca grandes nomes femininos das artes cênicas, música, literatura, escultura, entre outras vertentes criativas, que compartilham suas trajetórias com sinceridade, sensibilidade e sabedoria. Com 8 episódios de 45 minutos, a série convida o público a conhecer histórias de vida marcadas por resistência, relevância social e reconhecimento nacional e internacional.

A partir de depoimentos inéditos, arquivos pessoais e registros históricos, a segunda temporada da série documental mergulha na vida e obra das atrizes Léa Garcia, Zezita de Matos e Teuda Bara; a cantora, compositora e poetisa Dona Onete; a figurinista e cenógrafa Kika Lopes; a compositora, pianista e escritora Jocy de Oliveira; a escritora, ativista e poetisa Miriam Alves e a ceramista e escultora Kimi Nii.

Uma das últimas entrevistas de Léa Garcia pode ser vista no primeiro episódio da série. Ela foi uma das grandes damas da dramaturgia brasileira, com uma carreira que atravessou sete décadas e marcou profundamente o teatro, o cinema e a televisão, sempre rompendo barreiras e abrindo caminhos para a representatividade negra nas artes. Léa ganhou projeção internacional ao atuar em Orfeu Negro (1959), filme vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, e se tornou uma das primeiras atrizes negras do Brasil a conquistar reconhecimento fora do país. Sua trajetória foi pautada por escolhas artísticas potentes e coerentes com seu compromisso político e social. Sua presença em “Memórias do Brasil” reverbera como homenagem necessária a uma mulher que fez da arte um instrumento de transformação e identidade, cuja voz segue ecoando na memória cultural do país.

Para aproximar essas mulheres de gerações mais jovens e do grande público, a série reforça a importância de homenagear quem ajudou a moldar nossa identidade cultural, e continua inspirando o presente com sua arte e trajetória. Com um tom íntimo e também de respeito a essas figuras importantes da nossa identidade, Memórias do Brasil revela histórias muitas vezes desconhecidas, mas absolutamente fundamentais para a compreensão da arte brasileira contemporânea, e de como mulheres fortes foram necessárias para o engrandecimento de nossa obra.