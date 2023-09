Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá divulga os longas que disputarão o Troféu Coxiponés

O 21º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá – Cinemato, que acontece de 22 a 28 de outubro, acaba de divulgar os longas-metragens selecionados para concorrer ao Troféu Coxiponés. De 56 filmes inscritos, sete foram os selecionados. São eles “Entrelinhas”, realizado no Paraná; “Mais Pesado é o Céu” (foto), do Ceará; “Mesmo que Tudo Dê Errado, Já Deu Tudo Certo”, uma produção do Rio de Janeiro; de Minas Gerais, foi selecionado “Tudo que Você Podia Ser”; de São Paulo, “A Invenção do Outro”; e Mato Grosso está na disputa com “Chumbo” e “Beatriz Vira-Folhas”.

Nos próximos dias sairá o resultado dos 224 curtas-metragens e dos vídeos inscritos, que perfazem um total de 280 produções. No momento, as demais produções estão sendo avaliadas pelo Júri.

O evento irá transformar Cuiabá na capital do cinema de 22 a 28 de outubro, tendo a atriz Dira Paes como homenageada. Um momento de congregar nomes importantes da produção audiovisual no Cine Teatro Central.

O festival é patrocinado pelo Governo de Mato Grosso e o Canal Brasil em parceria com a PROCEV (Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência), IGHD, UFMT, e Primeiro Plano Cinema e Vídeo. Apoio Institucional da Assembleia Legislativa, SEBRAE/MT, Prefeitura de Cuiabá/Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Cultura, Cineclube Coxiponés e RECMT. Com apoio do Intercity Hotéis e realização do Instituto Inca – Inclusão, Cidadania e Ação.