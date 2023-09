Governo do Estado de SP realiza plantão tira-dúvidas sobre Lei Paulo Gustavo

Na próxima terça-feira, 19, e quinta-feira, 21, a Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo realiza plantão online para tirar dúvidas relacionadas aos editais lançados da Lei Paulo Gustavo.

As duas transmissões serão realizadas às 16h no canal da secretaria no Youtube. Para o encontro do dia 19 é possível acessar aqui . Quem tiver interesse em participar no dia 21 pode acessar aqui . E não há necessidade de inscrição prévia.

Dos R$ 3,8 bilhões do Fundo Nacional de Cultura, a Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo receberá R$ 356 milhões e mais R$ 372 milhões serão repassados diretamente aos municípios.

A Lei Complementar nº 195 de 8 de julho de 2022, conhecida como Lei Paulo Gustavo, foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial as demandadas pelas consequências do período da pandemia de Covid-19 no Brasil. A lei homenageia o ator que faleceu em decorrência da doença em maio de 2021.