Mostra Internacional de Cinema de São Paulo faz dupla homenagem a Michelangelo Antonioni

Todos os anos, a Mostra Internacional de Cinema convida um artista ou cineasta para fazer a arte do pôster do ano. Nomes como Ai Weiwei, Akira Kurosawa, Andrei Tarkóvski, Emir Kusturika, Jia Zangke, Kobra, Manoel de Oliveira, Marco Bellocchio, Maurício de Souza, Pedro Almodóvar, Wim Wenders e Ziraldo assinaram o cartaz do evento em diferentes edições.

A arte da 47ª edição é uma pintura que o cineasta Michelangelo Antonioni, diretor consagrado internacionalmente, vencedor de inúmeros prêmios em festivais internacionais, como a Palma de Ouro no Festival de Cannes, o Urso de Ouro em Berlim e Leão de Ouro em Veneza, além de um Oscar honorário, fez nos anos 1960.

Nascido em 1912, na cidade de Ferrara, Itália, Michelangelo Antonioni foi um diretor, roteirista, editor e pintor, conhecido principalmente pelo seu trabalho de composição de cenas, além de seus mais reconhecidos filmes, “Profissão: Repórter” (1975), “Blow-Up – Depois Daquele Beijo” (1966), e a trilogia da incomunicabilidade, composta pelos longas “A Aventura” (1960), “A Noite” (1961) e “O Eclipse” (1962). Michelangelo Antonioni também pintava e realizou várias exposições de seu trabalho na Itália.

Durante a vida toda, Antonioni foi também um pintor que enquadrou, explorou close-ups, olhos, pedras, mãos, bocas, folhas, árvores e geladeiras explosivas, devolvendo sua arte silenciosamente em fragmentos. As cores, como em “Deserto Vermelho”, as ampliações em “Blow-Up – Depois Daquele Beijo” – com tantos grãos que beiram a abstração –, e a famosa sequência explosiva em “Zabriskie Point”, são praticamente pinturas abstratas em movimento.

Além do pôster, a homenagem da 47ª Mostra ao diretor Michelangelo Antonioni inclui a exibição de 23 títulos, entre curtas e longas, documentários e ficções, realizados entre 1947 e 2004, em 65 anos de atividade.

Completa a homenagem a leitura que atores farão do roteiro “Tecnicamente Doce”, escrito por Michelangelo Antonioni, que será filmado com direção de André Ristum, produção de Caio Gullane, Fabiano Gullane e André Novais, em coprodução com a empresa italiana Vivo Film, associada à Enrica Antonioni.

As 23 obras de Antonioni que serão exibidas são: