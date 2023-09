Canal Brasil exibe série inédita em comemoração ao aniversário de 25 anos

O Canal Brasil completa 25 anos nesta segunda, dia 18, e, para comemorar, vai exibir a série inédita “Tá Só Começando – 25 Anos”. Além de ser uma homenagem à história do canal, a atração também celebra a carreira de quatro grandes nomes da dramaturgia brasileira: Selton Mello (foto), Lázaro Ramos, Leandra Leal e Matheus Nachtergaele. Em conversas com Simone Zuccolotto, que é também responsável pela direção, os artistas revisitam momentos marcantes de suas carreiras, seus principais trabalhos e entrevistas ao Canal Brasil ao longo dos anos. Mariana Ximenes, Júlio Andrade, Maeve Jinkings e Vladimir Brichta também participam da série, com comentários sobre os trabalhos dos colegas. Os quatro episódios vão ao ar em forma de maratona a partir das 20h15.

No primeiro episódio, Selton Mello revê, entre outras cenas, sua performance em “O Auto da Compadecida”, que vai ganhar uma sequência, 25 anos depois do primeiro, e comenta sobre Chicó.

O segundo convidado é Lázaro Ramos. Entre outros assuntos, o ator fala sobre a importância que o “Espelho”, programa que apresentou no Canal Brasil, teve para sua carreira de diretor.

Leandra Leal é a estrela do terceiro episódio. A atriz assiste a cenas de seus principais trabalhos, como “O Viajante”, “O Homem que Copiava”, “Nome Próprio”, “Bonitinha, mas Ordinária” e “O Lobo Atrás da Porta”, que também contam parte da história do cinema brasileiro. Leandra ainda comenta sobre sua primeira obra como diretora e as dificuldades que teve para realizar “Divinas Divas”, uma coprodução do Canal Brasil sobre a primeira geração de artistas travestis do país.

Para encerrar a série, vai ao ar o episódio em que Simone Zuccolotto conversa com Matheus Nachtergaele, que abre o episódio comentando sobre como o Canal Brasil e a sua carreira têm quase a mesma idade.