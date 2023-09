Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul exibe 90 filmes

Foto: Cena do curta catarinense “Guerra Branca”, de Fernando Machado

A 27ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2023, este ano, teve recorde histórico em número de filmes inscritos. Foram 1545 produções, e a curadoria teve trabalho para selecionar 89 filmes, sendo 61 para as Mostras Competitivas e 28 convidados. No total, 90 obras serão exibidas de 21 a 27 de setembro, contando com o curta-metragem que será realizado durante a Oficina de Audiovisual para Povos Originários.

O festival contará também com uma sessão surpresa, que será exibida no último dia da programação, com os curtas mais votados pelo Júri Popular. As exibições dos filmes serão no CineShow Beiramar Shopping. Já o Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB 2023 e o Fórum terão lugar no Majestic Palace Hotel. E o IFSC – Campus Florianópolis também é espaço para as atividades formativas do festival.

Nesta 27ª edição, seis Mostras Competitivas fazem parte da programação do festival: Work In Progress (filmes em processo de finalização), Mostra Curtas, Mostra Infantojuvenil, Mostra Curtas Catarinense, Mostra Longas e Mostra Videoclipe. Na Mostra WIP e na Mostra Catarinense, todas as produções são inéditas. Ao todo, 23 filmes serão exibidos pela primeira vez.

A novidade é a Mostra Especial Nossos Mundos, composta por filmes convidados. Os filmes dessa mostra poderão ser assistidos na plataforma Itaú Cultural Play do dia 20 de setembro até 4 de outubro.

Sucesso de público no ano passado, o Conversas FAM de Cinema permanece na programação. Sempre às 16h, a atividade conta com a exibição de filmes e, na sequência, espaço para debate. A programação deste ano ainda conta com duas oficinas gratuitas, a sétima edição do Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB, principal evento de mercado audiovisual do Sul do país, com a participação de mais de 40 Players, o Fórum Audiovisual do Mercosul e a XLI Reunião Ordinária da RECAM – Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul.

A Abertura Oficial do FAM 2023, com a presença de autoridades do Audiovisual, está marcada para às 17h do dia 21 de setembro, no CineShow, seguida da exibição do filme catarinense convidado “As Três”, dirigido por Daniela Farina e Ricardo Sékula.

A programação do festival também é pensada na acessibilidade. No dia 25, uma sessão especial, totalmente acessível, conta com todos os recursos de acessibilidade no audiovisual: Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE), Janela de Libras e audiodescrição abertas em tela. A maioria das sessões exibe os filmes com legenda e algumas possibilitam a audiodescrição via aparelho, que pode ser solicitado na entrada do cinema. Além disso, um intérprete de Libras estará presente em todas as atividades discursivas do Festival.

A Cerimônia de Premiação e Encerramento do 27º Florianópolis Audiovisual Mercosul será dia 27, às 19h. Na sequência, às 20h30, o festival finaliza com a exibição do longa convidado “Porto Príncipe”, dirigido por Maria Emília de Azevedo.

O 27º Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2023 é produzido com o patrocínio ANCINE – Agência Nacional do Cinema e Sebrae. Através da Lei de Incentivo à Cultura, tem o patrocínio Itaú Unibanco. Realização da Associação Cultural Panvision, Muringa Produções Audiovisuais, Prêmio Catarinense de Cinema, Fundação Catarinense de Cultura, Estado de Santa Catarina, Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

Todos os detalhes da programação estão no site www.famdetodos.com.br.

Encontro de Coprodução do Mercosul

Evento de mercado audiovisual do FAM, o Encontro de Coprodução do Mercosul ECM+LAB chega este ano à sua 7ª edição. Entre consultorias, apresentação de pitchings e rodadas de negócios, o ECM proporciona um ambiente de integração entre produtoras audiovisuais e players interessados em oportunidades de coprodução e desenvolvimento de projetos. Foram mais de 100 projetos inscritos em 2023, e 27 deles selecionados para o evento negocial e laboratório de projetos audiovisuais. Os projetos contemplam uma pluralidade de temas, como meio ambiente, ancestralidade, questões sociais, políticas, religiosidade e saúde mental.

Os players presentes nesta edição são Academia Filmes, Albatroz Media, Box Brasil, Box Kids, Buenos Aires Film Commission, Canal Brasil, Castro Consultorias, Centauro, Cinetren, Conteúdo Filmes, Descoloniza, DiaLab, Fashion TV, Filmjoin, FilmShark, Globoplay, HBO Max, IAAVIM, Kuarup, Matices Media, Media Mundus, Mother Superior Films, Movistar, Murillo Cine, NDTV, NSC, Ocean Films, ODS LAB, Panda Filmes, Paramount, Paramount Pictures, Piazentin Advogados, Preciosa Media, Promovere, Prime Box, Pupilo TV, Rio Film Commission, Rockset, SANFIC, SCC/SBT, Telecine, Vitrine Filmes, Warner Bros Discovery.

Fórum Audiovisual do Mercosul

Eixo político e histórico desde as primeiras edições do FAM, o Fórum Audiovisual do Mercosul discute e fomenta bases para a formação de políticas públicas do audiovisual da região. Este ano, além de receber a XLI Reunião Ordinária da RECAM, o evento tem na sua programação: a assinatura de dois Acordos Bilaterais de coprodução; o lançamento da Frente Parlamentar do Audiovisual de Santa Catarina, além de encontros, reuniões e mesas de debates com algumas das principais autoridades do audiovisual latino-americano. Dentre elas, estão confirmadas a participação dos representantes da Secretaria de Audiovisual (SAv) do Ministério da Cultura do Brasil, Agência Nacional do Cinema (ANCINE), Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais (INCAA) da Argentina, Agência de Cinema e Audiovisual do Uruguai (ACAU), Instituto Nacional de Audiovisual do Paraguai (INAP), entre outros.

Oficinas

Em 2023, duas oficinas fazem parte da programação formativa do festival. Ministrada pelo cineasta boliviano Iván Molina, a Oficina de Audiovisual para Povos Originários inicia no terceiro dia do FAM 2023 (23), e segue até o dia 25. As atividades teóricas e práticas serão realizadas no IFSC Câmpus Florianópolis, e são voltadas especialmente para realizadores indígenas.

Nos dias 25 e 26, a oficina de Tradução Audiovisual, com o jornalista, tradutor e intérprete Cesar Alarcon, realizada no Majestic Palace Hotel. A oficina acontece na parte da manhã, das 9h às 12h, e é voltada principalmente para estudantes, universitários e tradutores.

Para participar, é necessário realizar a inscrição prévia. A inscrição para a oficina de Tradução Audiovisual pode ser feita através da plataforma Sympla. Já a da Oficina de Audiovisual para Povos Originários pode ser preenchida neste formulário.

Mostra Videoclipe

Abrindo as sessões das Mostras Competitivas do FAM 2023, o primeiro filme a ser exibido é o videoclipe “Sin Combate – Anahi Mariluan”, de Maria Manzanares. Os filmes desta mostra compõem a sessão noturna das 18h45, do dia 21 a 26 de setembro.

No segundo dia do festival, será exibido ‘Timon, Papel e Letra”, de Jaísa Caldas e Renata Fortes. No dia 23, “Antes de las 3 – Nina Romero”, de Pierina Espinoza. No dia 25, “Ode à Dalí – Omar”, de Guilherme Jardim, Samuel Fávero. E no dia 25 e 26, “Voces en Soledad – La Banda Rude Ska”, de Simón N; e “My Meisie – Winnit”, de Pedro H. M. Marques.

Mostra Curtas Catarinense

Preenchendo as telas do cinema em Florianópolis, a Mostra Curtas Catarinense chega ao seu 12º ano de competição. A exibição da categoria será dos dias 21 a 26, na sessão das 18h45. Foram selecionados seis curtas-metragens para a mostra, todos de ficção. A maioria dos projetos é dirigido por mulheres e seis diretores são estreantes.

No primeiro dia do FAM 2023, serão exibidos os filmes “Être: Fronteiras que Falam”, de Yohana Fukui, e “Guerra Branca”, de Fernando Machado, que representa a região serrana do Estado. No dia 22, a sessão exibe “Plutão”, de Paula Chiodo. O fim de semana conta com as exibições dos filmes universitários “Apresuntado”, de Bianca Pirmez, e “Adorável Evolução”, de Jordana Beck, respectivamente. Dia 25 é dia de “Mar que nos Rodeia”, de Beatriz Silva. E as exibições da mostra encerram com o filme imbitubense “Não me Mande Flores”, de Vinicius Figueiredo.

Mostra Curtas

Categoria mais disputada do FAM 2023, a Mostra Curtas chega com novidades. Os gêneros presentes nesta edição incluem drama, animação, projeto experimental, suspense, todos divididos entre ficção e documentários. A mostra terá seus filmes exibidos na sessão das 18h45, junto com Curtas Catarinense e Videoclipe.

São 25 filmes no total, 10 internacionais, quatro estreantes, 10 com mulheres na direção. Na noite de abertura do festival, serão exibidos os filmes “Cabana”, dirigido por Adriana de Faria; “Concordia”, do diretor chileno Diego Véliz; “Mi Primer Cumpleaños”, produção argentina de Fernando Montemarani; e “Diafragma”, de Robson Cavalcante.

Dia 22 é a vez de “El Árbol”, de Guillermo Arias; “Vão das Almas”, de Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape; “Escopaestesia”, de Rickxer Soto; e “Caradeloca”, dirigido por Cinthia Varela. No dia 23, “Colchão D’Água”, de Livia Motta; “Volar”, de Catherine Mazoyer; “Bloco dos Corações Valentes”, com a direção de Loli Menezes; e “Kryartura e Ganjão”, de Eduardo Ferreira.

Dia 24 terá as exibições de “La Chagra: Un Camino de Vida”, de Edgar Medina Fetecua; “Moventes”, de Jefferson Cabral; “PoemAto”, de Fernando Sá, Gabriel Arruda e Elirone Rosa; “Revolução 2020”, de Élcio Verçosa Filho; e “Porcelanas”, de Flora Campero.

Nos dois últimos dias de exibições, os filmes são: “Jussara”, de Camila Cordeiro Ribeiro; “Nhãndê kuery mã hi’ãn rivê hê’yn (Não Somos Apenas Sombras)”, de Dino Menezes; “Virus”, de Iván Luna; e “Foi um Tempo de Dor”, de Vinicius de Oliveira e Thiago Nunes, na segunda-feira (25). E “Os Finais de Domingos”, de Olavo Junior; “Era uma Noite de São João”, de Bruna Velden; “Nostalgia para el Lago”, de Arturo Maciel; e “Deixa”, de Mariana Jaspe, na terça (26).

Mostra Infantojuvenil

Já no segundo dia de FAM, às 14h30, será exibida uma sessão infantojuvenil com audiodescrição, composta por cinco curtas-metragens. Vão ser exibidos: “A Menina e o Mar”, de Gabriel Mellin; “Agosto dos Ventos”, de Paulo Antunes; “Contos Mirabolantes: O Olho do Mapinguari”, de Andrei Miralha e Petronio Medeiros; “Sobre Amizade e Bicicletas”, de Julia Vidal; e “Jussara”, de Camila Cordeiro Ribeiro.

No fim de semana, a sessão também começa às 14h30. Sábado é dia de “RAPdão – Renan Inquérito”, Arnaldo Antunes, de Pedro Peluso; “Memórias da Infância”, dirigido pelas alunas e alunos da EMEF Manuel Pereira Ramalho, de Ribeirão Vermelho/MG; “Sobre Amizade e Bicicletas”, de Julia Vidal; “Medo”, de Bibiana Lauretti; “Con un Ovillo de Lana”, de Belén Ricardes; “Agosto dos Ventos”, de Paulo Antunes; “Órbita”, de Marco Antonio Pereira; e “Miedo”, de Fernanda Ribeiz.

No domingo, a sessão é composta pelos filmes: “Palavras Mágicas – Adriana Partimpim, Renan Inquérito, Emicida”, dirigido por Carlon Hardt; “Astronauta de Pano”, de Deborah Seixas Xavier, Ruth Steyer e Jérémie Bonheure; “Contos Mirabolantes: O Olho do Mapinguari”, de Andrei Miralha e Petronio Medeiros; “Ciranda Feiticeira”, de Lula Gonzaga e Tiago Delácio; e “A Menina e o Mar”, de Gabriel Mellin.

Já na segunda e terça-feira as sessões infantojuvenis são reservadas para agendamento de escolas. Serão dois horários, 9h para o período matutino e 14h30 para o vespertino.

Mostra Longas

Nesta edição do FAM, seis longas-metragens foram selecionados para a Mostra. A sessão de cada filme será às 20h30, dos dias 21 a 26 de setembro. O destaque neste ano é para os gêneros dos longas: documentário, animação, ficção e experimental. Entre os filmes, quatro foram produzidos no Brasil, um na Colômbia e um no Peru.

O primeiro longa a ser exibido no FAM 2023 é “A Outra Forma”, de Diego F. Guzmán Ramírez. Na sexta (22) e no fim de semana serão exibidos, respectivamente: “Amanhã”, de Marcos Pimentel; “Surdes”, de Carol A. Gouvêa e Thays Prado; e “Diòba”, de Adriana M. Rojas Espitia. Na segunda (25), “Este Fue Nuestro Castigo”, de Luiz Cintora; e na terça-feira, “Quando Eu me Encontrar”, de Amanda Pontes e Michelline Helena.

Mostra Work in Progress – WIP

No seu quinto ano dentro da programação do FAM, a Mostra WIP exibe filmes não finalizados, que estão em processo de pós-produção. A categoria recebe dicas e avaliações do júri, para que possam investir na composição final do filme. A sessão é aberta para investidores e público, e também faz parte da programação do ECM+LAB 2023.

Em 2023, todos os filmes selecionados para esta modalidade são de ficção. No dia 22, às 20h, será exibido o filme “El Diario de Viña”, de Edison Gómez Amaya. No sábado e domingo, a mostra conta com duas sessões em cada dia, às 18h e às 20h. No sábado, serão exibidos os filmes “Lo que Queda”, de Mariel Escobar; e “Adios Al Amigo”, de Ivan David Gaona. No domingo, “Dos Manzanas”, de Eduardo Raspo; e “Nico”, de Salomón Reyes. Na segunda, (25), a sessão será às 20h com a exibição do filme catarinense “Alegria do Amor”, de Marcia Paraíso.

Mostra Especial Nossos Mundos no IC Play

Uma parceria entre a Plataforma Itaú Cultural – a plataforma da Cultura Audiovisual Brasileira – e oFAM 2023 integra a novidade da programação da 27ª edição, que este ano contará com exibições de filmes também no formato on-line simultaneamente ao presencial. A Mostra Convidada Nossos Mundos será exibida na plataforma de streaming Itaú Cultural Play do dia 20 de setembro até 4 de outubro.

Oito filmes convidados estão na programação, todos de diretoras mulheres. Cinco são documentários e três filmes de ficção, todos brasileiros. Eles são: “As Faces de Ali”, de Diana Griebeler; “Essa Terra é meu Quilombo”, de Rayane Penha; “Kunhã Karai e as Narrativas da Terra”, de Paola Mallmann; “Mulher Vestida de Sol”, de Patrícia Moreira; “Nunca Pensei que Seria Assim”, de Meibe Rodrigues; “Tô Esperando Você Voltar”, de Marina Lavarini; “Valentina Versus”, de Anne Lise Ale e E. M. Z. Camargo; e “Yasmin”, de Ludmila Curi.

Conversas FAM

Presente no festival pelo segundo ano consecutivo, o Conversas FAM de Cinema é uma atividade que reúne, em uma mesma sessão, público e realizadores dos filmes. Este ano são 14 filmes convidados, curtas e longas-metragens, com exibição dos dias 22 a 27, às 16h. Após cada sessão é realizado um debate entre os participantes, sobre a temática das obras. Todos os selecionados são convidados, não participam da disputa por premiação.

No primeiro dia do Conversas FAM, será exibido o documentário catarinense “Amazônia, a Nova Minamata?”, de Jorge Bodanzky. O sábado conta com a seleção especial do Acervo RECAM, em que serão exibidos oito curtas-metragens. Acesse a lista completa aqui.

No domingo (24), o também catarinense “Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor”, filme de Alfredo Manevy. Segunda-feira será exibido “Kunhã Karai e as Narrativas da Terra”, de Paola Mallmann. No Dia do Surdo, terça (26), um Conversas FAM especial, com a exibição do primeiro episódio da segunda temporada da série catarinense “Crisálida”, dirigido por Serginho Melo. E no último dia de festival, o Conversas traz “Luci e a Terra”, com direção de Kátia Klock; e “Dorme Pretinho”, de Lia Leticia.

27º Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul

Data: 21 a 27 de setembro

Local: Majestic Palace Hotel / CineShow Beiramar Shopping