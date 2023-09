CCBB apresenta mostra de filmes de animação da Pixar

A revolução provocada pela Pixar na história do cinema, desde o seu primeiro curta-metragem, “Luxo Jr.” (1986), passando pelos vencedores de prêmios Oscar “Toy Story” (1995), “Procurando Nemo” (foto, 2003), “Os Incríveis” (2004), “Ratatouille” (2007), “WALL-E” (2008), “Up: Altas Aventuras” (2009), “Viva: A Vida é uma Festa” (2017), pode ser conferida no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro, de 20 de setembro a 16 de outubro, na mostra A Magia dos Pixels – Espelhos Animados da Realidade. Serão exibidos 22 longas-metragens, seis curtas e o documentário “A História da Pixar”, em cópias dubladas, com especial atenção para as crianças.

O estúdio americano Pixar é o pioneiro em animação digital. Com essa técnica foram criados seus primeiros curtas-metragens, como por exemplo “Tin Toy” (1988), e o clássico longa-metragem “Toy Story” (1994). Os profissionais da Pixar uniram ciência e arte criando um novo tipo de encantamento. Assim, ao contrário do que se pensava – que a computação gráfica acabaria com a arte de desenhar –, a Pixar demonstrou que a animação digital só existe com a união de diversas técnicas, desde o desenho e a pintura tradicional, a modelagem, a escultura, a programação de computadores, a técnica cinematográfica e, principalmente, a arte de criar uma história sem limites para a imaginação.

A mostra é uma oportunidade única de descobrir ou rever no cinema os filmes da Pixar que conquistaram o mundo todo. “Procurando Nemo” (2003), por exemplo, foi um sucesso tão grande de bilheteria que chegou a arrecadar quase um bilhão de dólares em todo o mundo. A animação se tornou uma das mais consagradas de todos os tempos e foi ultrapassada somente em 2010, com a estreia de “Toy Story 3”, que arrecadou cerca de 1 bilhão e 63 mil dólares.

O nome da mostra é inspirado no fato da Pixar, há quase 40 anos, acessar as memórias afetivas do público e promover importantes reflexões com suas produções únicas. A Magia dos Pixels – Espelhos Animados da Realidade oferece gratuitamente um catálogo impresso, em número limitado, e em PDF, que já pode ser baixado em https://ccbb.com.br/programacao-digital/acervo-digital.

Os ingressos para as sessões de cinema, no CCBB RJ, custam R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada) e podem ser adquiridos na bilheteria física ou no site do CCBB [bb.com.br/cultura], a partir das 9h do dia da sessão. No dia 12 de outubro, aniversário do CCBB RJ e Dia das Crianças, a entrada será gratuita.

A mostra A Magia dos Pixels – Espelhos Animados da Realidade já foi realizada no CCBB Brasília, em julho e agosto. Junto com o Rio de Janeiro, ela acontece no CCBB Belo Horizonte (20/09 a 16/10) e, depois, segue para o CCBB São Paulo (4 a 30/10).

Atividades extras

Logo na abertura da mostra, no dia 20 de setembro, a partir das 18h40, acontece o debate entre a atriz dubladora Miriam Ficher e o crítico de cinema e pesquisador Luiz Baez, com mediação do curador Eduardo Reginato.

Nos dias 23 de setembro, às 14h30, e 14 de outubro, às 14h, será oferecida a Oficina Lúdica para Crianças, com o professor, diretor e animador de filmes Alexandre Juruena, na qual os participantes aprenderão a construir e modelar, com diversos materiais, bonecos inspirados em personagens do universo Pixar.

Na sessão comentada de “Divertida Mente”, no dia 27 de setembro, às 17h, o curador Fabrício Duque fará uma palestra sobre o filme, que é um dos seus preferidos, apontando as referências e os destaques da obra.

A mostra também realiza duas sessões com recursos de acessibilidade – “Ratatouille”, com interpretação em LIBRAS, no dia 25/09, às 14h, véspera do Dia Nacional do Surdo; e “Toy Story”, com cópia com audiodescrição, no dia 4/10, às 13h30. E, ainda, uma sessão azul, voltada para pessoas com transtorno de espectro autista, na qual a sala de cinema fica com iluminação diferenciada, de “O Bom Dinossauro”, no 9/10, às 10h30.

E, por fim, os eventos cosplay com a presença de cosplayers caracterizados de personagens dos filmes da Pixar, figuras que irão circular pelo CCBB, nos dias 30 de setembro, 7 e 12 de outubro.

Os ingressos para as atividades gratuitas devem ser retirados uma hora antes do início de cada atividade na bilheteria física do CCBB RJ.

A programação completa da mostra pode ser conferida em www.bb.com.br/cultura.

A Magia dos Pixels – Espelhos Animados da Realidade

Data: 20 de setembro a 16 de outubro

Local: Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro – Rua Primeiro de Março 66, Centro – Rio de Janeiro/RJ – (21) 3808-2020 | ccbbrio@bb.com.br | Sala de Cinema 1 (102 lugares, sendo 4 para cadeirantes)

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia) – disponibilizados às 9h do dia da sessão na bilheteria física ou em bb.com.br/cultura

Para o debate e a oficina, ingressos disponibilizados gratuitamente 1h antes do evento, somente na bilheteria física do CCBB