Novo filme de Fernando Meirelles na Netflix terá Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgard-Jones

Foto © Claudio Pedroso

A Netflix US anunciou “Here Comes the Flood”, o mais novo filme do diretor Fernando Meirelles. No elenco estão Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgard-Jones.

A história, que se passa em New Jersey, Nova York e na Jordânia, mistura romance e ação.

“Depois que Michael Mann ou Kathryn Bigelow fizeram suas espetaculares versões de histórias de assalto a bancos nos ótimos “Heat”, ou “Point Break”, o desafio é revisitar o gênero tentando trazer frescor. Encontrei o elenco na semana retrasada e os três atores, assim como eu, estão muito mobilizados para buscar um jeito ainda não visto para contar esta história. Desafios é o que me mantém ligado”, comenta o diretor.

Meirelles ficará nos Estados Unidos entre julho de 2025 e janeiro de 2026 para as filmagens e o filme será finalizado na O2. Fazem parte de sua equipe, em “Here Comes the Flood”, o fotógrafo César Charlone (“Cidade de Deus”, “Ensaio sobre a Cegueira” e “Dois Papas”) e o montador Fernando Stutz (“Dois Papas” e a série “Sugar”).