BRAVI elege novo Conselho e amplia representatividade regional e feminina no audiovisual independente

A BRAVI – Brasil Audiovisual Independente elegeu, em assembleia realizada em São Paulo, os novos membros de seus Conselhos Federal e Fiscal para o triênio 2025/2028. O processo eleitoral resultou em uma significativa renovação do conselho federal, com a entrada de sete novos integrantes, todos associados à entidade e representantes de empresas sediadas fora dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A mudança marca um avanço importante para a representatividade regional da BRAVI, que agora passa a contar com conselheiros de todas as macrorregiões do país.

Outro destaque da nova composição é o aumento da representatividade feminina no conselho federal, que cresceu de cinco para oito produtoras/sócias em relação ao conselho anterior, refletindo o compromisso da entidade com a diversidade e a inclusão no setor audiovisual.

O atual presidente executivo, Mauro Garcia, foi reconduzido ao cargo para mais um mandato de três anos, reafirmando a continuidade da gestão e da estratégia institucional voltada ao fortalecimento dos produtores independentes brasileiros.

Guiada por princípios como independência, diversidade, equilíbrio, conhecimento, compromisso socioambiental, ética, renovação e inovação, a BRAVI segue fortalecendo sua atuação como a entidade que congrega, de forma abrangente, as empresas de produção audiovisual independente do país — inserida em um mercado nacional pujante e reconhecido internacionalmente por sua criatividade e relevância.