Hubert Bals Fund, Spcine, RioFilme e Projeto Paradiso anunciam, em Cannes, parceria inédita para fomentar o audiovisual no Brasil

O Hubert Bals Fund, principal fundo internacional que destina recursos para a etapa de desenvolvimento de longas-metragens, ligado ao Festival Internacional de Cinema de Roterdã (IFFR), anunciou uma parceria inédita com três importantes organizações para a promoção do cinema no Brasil: a Spcine, a RioFilme e o Projeto Paradiso. O “HBF+Brasil: Iniciativa conjunta de apoio ao desenvolvimento” é uma ação concebida para apoiar o desenvolvimento de projetos de cineastas brasileiros. Essa é a primeira iniciativa internacional deste porte realizada pelo Hubert Bals Fund, e o acordo será assinado durante o Marché du Film, onde o Brasil será o país homenageado.

Na primeira edição da parceria, serão apoiados até nove projetos de longa-metragem de ficção em etapa de desenvolvimento, sendo que cada um receberá o suporte de 10 mil euros e a chancela do fundo. Serão quatro projetos de São Paulo — de quatro cineastas de São Paulo, quatro do Rio de Janeiro e um nacional. As inscrições abrem no segundo semestre de 2025, no site do Festival de Roterdã (IFFR.com).

O objetivo do programa é valorizar narrativas brasileiras singulares, inovadoras e culturalmente significativas, dando apoio financeiro e visibilidade internacional aos talentos do cinema brasileiro, buscando promover colaborações internacionais. Por isso, a iniciativa combina o conhecimento e os recursos locais de três parceiros locais, públicos e privados — a Spcine, a RioFilme e o Projeto Paradiso — com a expertise do Hubert Bals Fund para promover projetos com alto potencial artístico e colaborativo.

Todo o processo de seleção ficará sob responsabilidade do Hubert Bals Fund. Ao receber a chancela e os recursos do fundo, os projetos ganham imediatamente visibilidade no cenário internacional, alavancando suas chances de conseguirem coprodutores e outros financiamentos nacionais ou internacionais. Dados indicam que 40% dos projetos apoiados pelo HBF acabaram sendo selecionados em festivais de ponta no cenário internacional.

O Brasil representa 16% do volume total de candidaturas recebidas pelo Fundo, que desde a sua criação chegou a apoiar 44 projetos em desenvolvimento no país, investindo mais de 750 mil euros entre todas suas linhas de apoio.

O HBF+Brasil é o fruto das recentes colaborações do Hubert Bals Fund com o Brasil, das quais se destaca a publicação Desenvolvimento de Impacto, lançada pela HBF em conjunto com o Projeto Paradiso na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em outubro de 2024, com insights sobre o papel vital do financiamento do desenvolvimento de estágios iniciais de produção.