Disney+ inicia produção da 2ª temporada da série “Amor da minha Vida”

Foto: Rômulo Estrela, Bruna Marquezine, Clarice Falcão, Alanis Guillen, Sérgio Malheiros, Tatiana Fragoso, Danilo Mesquita, Gleici Damasceno, René Sampaio, Rayssa Bratillieri e Matheus Souza © Helena Barreto

A série original nacional “Amor da minha Vida”, a maior estreia de uma série nacional do Disney+ em 2024, retorna para uma segunda temporada, ainda sem data confirmada de estreia.

Estrelada por Bruna Marquezine (Bia) e Sérgio Malheiros (Victor), a produção – recomendada para maiores de 18 anos – acompanha dois melhores amigos que vivem momentos diferentes em suas vidas. Além de Marquezine e Malheiros, Rayssa Bratillieri e Danilo Mesquita estão de volta como Paula e Marcelo, personagens da primeira temporada.

Os novos episódios de “Amor da minha Vida” contarão também com Gleici Damasceno, Alanis Guillen, Clarice Falcão e Rômulo Estrela, que se juntam ao elenco para a nova temporada. Criada e escrita por Matheus Souza e com a direção geral de René Sampaio, a série conta com a direção de cena dos próprios (René e Matheus) juntos de Tatiana Fragoso e Bruna Marquezine.

A primeira temporada completa da série está disponível exclusivamente na plataforma Disney+.