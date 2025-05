5º Citronela Doc abre inscrições para filmes do Litoral Norte de São Paulo e Vale do Paraíba

O 5º Citronela Doc – Festival de Documentários de Ilhabela está com inscrições abertas para documentários do Litoral Norte de São Paulo e Vale do Paraíba (SP). Os filmes selecionados irão integrar a mostra regional da quinta edição do festival, que está prevista para acontecer entre 29 e 31 de agosto, no Esporte Clube Ilhabela, próximo ao Centro Histórico.

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho por meio do link https://forms.gle/FpwjqYUnH9dbNLoHA.

O Citronela Doc é um festival gratuito de cinema documental, realizado anualmente em Ilhabela (SP) e com exibição online para todo o Brasil. O evento não competitivo apresenta uma seleção de documentários brasileiros de curta e longa-metragem, contemporâneos e premiados, sempre com foco na diversidade de perspectivas, temas e pontos de vista. A programação inclui duas mostras principais, a nacional e a regional, além de debates e outras atividades artísticas.

Os filmes exibidos na Mostra Nacional serão selecionados por um comitê curador. Já a Mostra Litoral Norte e Vale do Paraíba será composta por filmes inscritos a partir dessa chamada pública e analisados e escolhidos pela curadoria do festival.

Este é o segundo ano em que o festival abre inscrições para filmes regionais. Em 2024, 29 produções foram inscritas e onze filmes de curta-metragem foram exibidos na mostra regional do Citronela Doc.

A organização do Citronela Doc manteve essa forma de participação para 2025 já que uma das missões do festival é valorizar, exibir e fomentar o cinema produzido no Litoral Norte de São Paulo e Vale do Paraíba.

Podem participar da chamada documentários com qualquer tempo de duração, finalizados a partir de 2023. Serão valorizados os filmes que apresentem legendas em português, sejam elas descritivas ou não. Os filmes inscritos devem ter sido produzidos majoritariamente por produtoras com sede nos municípios do Litoral Norte de São Paulo e Vale do Paraíba e/ou com equipe majoritariamente local. Realizadores podem inscrever mais de uma obra.