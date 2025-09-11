Residência Base promove masterclass pública e gratuita com Céline Sciamma

Foto: Céline Sciamma © Claire Mathon

Uma das razões para o reconhecimento da Residência Base como um importante programa de imersão criativa está na maneira como a iniciativa aproxima roteiristas novatos de grandes cineastas, permitindo uma troca de conhecimentos e experiências através das masterclasses. Na edição 2025, no entanto, esta proposta não só se mantém, como dá um passo além. Pela primeira vez, como fruto de uma parceria com o Projeto Paradiso, estas aulas especiais serão transmitidas ao vivo pelo Canal Paradiso, no Youtube, para que todo o público possa acompanhar e mandar suas perguntas para os convidados.

A diretora francesa Céline Sciamma, conhecida por longas como “Retrato de uma Jovem em Chamas”, “Tomboy” e “Pequena Mamãe”, é um dos nomes que ministrará uma masterclass neste ano. Há, ainda, os brasileiros Marcelo Caetano (“Baby”) e Aly Muritiba (“Cangaço Novo”), além de um nome ainda a ser anunciado.

Todas as masterclasses serão mediadas por Esmir Filho, diretor de “Homem com H” e um dos idealizadores da Residência Base, e ficarão disponíveis por 24h no Canal Paradiso. As aulas com cineastas internacionais contarão com recurso de tradução simultânea.

No dia 11 de setembro, das 15h30 às 17h, a masterclass será com Marcelo Caetano, dia 15 de setembro, das 10h30 às 12h, acontece a masterclass com Céline Sciamma e no dia 22 de setembro, das 15h30 às 17h, com Aly Muritiba.