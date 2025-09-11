Documentário sobre a carnavalesca Rosa Magalhães estreia no Canal Brasil

Nesta quinta-feira (11/09), às 19h30, estreia no Canal Brasil o documentário “Rosa – A Narradora de Outros Brasis”, dirigido por Valmir Moratelli e Libário Nogueira. O filme conta a trajetória da carnavalesca, figurinista, cenógrafa e professora Rosa Magalhães (1947-2024), considerada a maior detentora de títulos da história do carnaval carioca, durante seus mais de 50 anos de carreira.

A narrativa reúne uma entrevista com Rosa, depoimentos de quem conviveu com ela, além de imagens exclusivas de desfiles, até sua despedida, no carnaval de 2023. Ela somou sete títulos, por escolas como Império Serrano, Imperatriz Leopoldinense e Vila Isabel, e assinou mais de 40 desfiles.

Os diretores também buscam explicar os padrões estéticos inaugurados por ela, vindos da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde lecionava, e as experiências de quem viu de perto a construção dessas visões inéditas da cultura popular.