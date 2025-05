Cinema brasileiro é tema da nova série cultural da Fundação Maria Luisa e Oscar Americano

No dia 18 de maio, a partir das 14h30, uma das maiores especialistas em preservação audiovisual no Brasil, Débora Butruce, irá palestrar e debater com o público, no evento que inaugura a série “Cinema Brasileiro: um olhar historiográfico”. Idealizada e produzida pela Fundação Maria Luisa e Oscar Americano (FMLOA), os quatro eventos da série acontecem em um domingo por mês, de maio a outubro, apresentando um breve panorama do cinema brasileiro. Bruno Carmelo é o responsável pela curadoria.

Buscando acompanhar o perfil historiográfico da FMLOA e retornar às origens da produção cinematográfica no país, “Cinema e preservação: como manter nossa produção audiovisual viva” é o tema do primeiro encontro. A série propõe jogar luz à uma questão central: como o cinema brasileiro chegou ao seu estágio atual de reconhecimento, recompensas e atenção por parte do público? Para isso, é fundamental entender o processo de como as primeiras obras da cinematografia brasileira são preservadas e restauradas. Para além de envolver diferentes aspectos e especificidades regionais, a preservação de obras audiovisuais é uma atividade complexa que nunca cessa, uma ação que se desenvolve no tempo e que exige manutenção constante.

O evento acontece na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano (Av. Morumbi, 4077, São Paulo/SP) e os ingressos podem ser reservados pelo site do Sympla ou pelo telefone (11) 3742-0077.