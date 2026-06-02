Academia Brasileira de Cinema divulga os finalistas do Prêmio Grande Otelo
A Academia Brasileira de Cinema divulgou a lista dos finalistas do Prêmio Grande Otelo, dando início à contagem regressiva para a maior premiação do setor audiovisual nacional, que este ano celebra o aniversário de 25 anos de premiações da Academia. A cerimônia acontecerá no dia 4 de agosto, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, às 20h15, com transmissão ao vivo para todo o país pelo Youtube da Academia e pelo Canal Brasil. O filme com maior número de indicações (18) é “O Agente Secreto” (foto © Victor Jucá), de Kleber Mendonça Filho.
Ao todo serão anunciados 32 prêmios para longas-metragens, curtas-metragens e séries brasileiras: 31 produções serão escolhidas pelo amplo júri formado por profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema, além do disputado Grande Otelo de Melhor Filme pelo Júri Popular, escolhido pelo público por meio de votação aberta realizada no site da Academia. Concorrerão ao voto popular os cinco finalistas das categorias Melhor Longa-metragem Ficção, Melhor Longa-metragem Comédia e Melhor Longa-metragem Documentário. A edição deste ano marca o retorno da categoria Melhor Longa-metragem Comédia e inclui o prêmio de Melhor Montagem Documentário.
O Prêmio Grande Otelo conta com o apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por meio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria Municipal de Cultura, e tem a abertura dos envelopes e os resultados sendo apurados, acompanhados e auditados pela PwC Brasil.
Confira os finalistas:
MELHOR LONGA-METRAGEM FICÇÃO
- HOMEM COM H, de Esmir Filho. Produção: Marcio Fraccaroli, Andre Fraccaroli e Veronica Stumpf por Paris Produções Cinematográficas
- MANAS, de Marianna Brennand. Produção: Carolina Benevides e Marianna Brennand por Inquietude; Beto Gauss e Francesco Civita por Pródigo
- O AGENTE SECRETO, de Kleber Mendonça Filho. Produção: Winston Araujo, Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho por Cinemascópio Produções Cinematográficas
- O FILHO DE MIL HOMENS, de Daniel Rezende. Produção: Karen Castanho, Bianca Vilar, Fernando Fraiha por Biônica Filmes e Krysse Melo, Juliana Funaro e René Sampaio por Barry Company
- O ÚLTIMO AZUL, de Gabriel Mascaro. Produção: Rachel Daisy Ellis por Desvia
MELHOR LONGA-METRAGEM COMÉDIA
- AGENTES MUITO ESPECIAIS, de Pedro Antonio. Produção: Iafa Britz por Migdal Filmes; Luiz Noronha, Alberto Elias, Cecilia Grosso e Samanta Moraes por A Fábrica e Na Paralela
- C.I.C – CENTRAL DE INTELIGÊNCIA CEARENSE, de Halder Gomes. Produção: Marcio Fraccaroli, Andre Fraccaroli e Veronica Stumpf por Paris Produções Cinematográficas
- SEXA, de Gloria Pires. Produção: Belisario Franca, Bianca Lenti e Maurício Magalhães por Giros Filmes e Gloria Pires por Audaz Filmes
- SONHAR COM OS LEÕES, de Paolo Marinou-Blanco. Produção: Eduardo Rezende e Thiago Mascarenhas por Capuri Filmes
- UMA MULHER SEM FILTRO, de Arthur Fontes. Produção: Arthur Fontes por Conspiração
- VELHOS BANDIDOS, de Claudio Torres. Produção: Claudio Torres, Renata Brandão e Juliana Capelini por Conspiração
MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO
- A QUEDA DO CÉU, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha. Produção: Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha por Aruac Produções
- APOCALIPSE NOS TRÓPICOS, de Petra Costa. Produção: Petra Costa por Busca Vida Filmes
- HORA DO RECREIO, de Lucia Murat. Produção: Lucia Murat por Taiga Filmes
- MAMBEMBE, de Fabio Meira. Produção: Fabio Meira por Roseira Filmes
- RITAS, de Oswaldo Santana e Karen Harley. Produção: Karen Castanho, Bianca Villar e Fernando Fraiha por Biônica Filmes
MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL
- NARCISO, de Jeferson De. Produção: Cristiane Arenas por Buda Filmes
- O DIÁRIO DE PILAR NA AMAZÔNIA, de Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put. Produção: Juliana Capelini e Renata Brandão por Conspiração
- O ÚLTIMO EPISÓDIO, de Maurilio Martins. Produção: Thiago Macêdo Correia por Filmes de Plástico
- OS DRAGÕES, de Gustavo Spolidoro. Produção: Gustavo Spolidoro por GusGus Cinema
- THIAGO E ÍSIS E OS BIOMAS DO BRASIL, de João Amorim. Produção: João Amorim por Amorim Filmes
MELHOR LONGA-METRAGEM ANIMAÇÃO
- AUTHENTIC GAMES NO IMPÉRIO DESCONECTADO, de Bruno Murtinho. Produção: Patrícia Chamon e Catarina Chamon por Rubi Filmes, Marco Túlio por Authenticgames Canal e Produções, Leonardo Edde por Urca Filmes e Bruno Murtinho por Aya Produções Cinematográficas
- EU E MEU AVÔ NIHONJIN, de Celia Catunda. Produção: Celia Catunda, Ricardo Rozzino e Kiko Mistrorigo por Pinguim Content
- NOSSO LOUCO AMOR, de Nelson Botter Jr. Produção: Nelson Botter Jr e Fernando Alonso por Tortuga Studios
- TAINÁ E OS GUARDIÕES DA AMAZÔNIA – EM BUSCA DA FLECHA AZUL, de Alê Camargo e Jordan Nugem. Produção: Virginia Limberger por Sincrocine Produções Cinematográficas
MELHOR LONGA-METRAGEM IBERO-AMERICANO
- BELÉN (Argentina) – Direção: Dolores Fonzi. Indicação: Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina
- LA MISTERIOSA MIRADA DEL FLAMENCO (Chile) – Direção: Diego Céspedes. Indicação: Academia de Cine de Chile
- O RISO E A FACA (Portugal) – Direção: Pedro Pinho. Indicação: Academia Portuguesa de Cinema
- PEPE (República Dominicana) – Direção: Nelson Carlo de los Santos Arias. Indicação: Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Dominicana
- UN POETA (Colômbia) – Direção: Simón Mesa Soto. Indicação: Academia Colombiana de Cine
MELHOR DIREÇÃO
- DANIEL REZENDE por O Filho de Mil Homens
- ESMIR FILHO por Homem com H
- GABRIEL MASCARO por O Último Azul
- KLEBER MENDONÇA FILHO por O Agente Secreto
- MARIANNA BRENNAND por Manas
MELHOR PRIMEIRA DIREÇÃO DE LONGA-METRAGEM
- DOUGLAS SOARES por Papagaios
- GLORIA PIRES por Sexa
- JÚLIA JORDÃO por Perfeitos Desconhecidos
- MÁRCIA FARIA por A Procura de Martina
- RAFAELA CAMELO por A Natureza das Coisas Invisíveis
MELHOR ATRIZ DE LONGA-METRAGEM
- CAMILA PITANGA como Sabina por Malês
- CAROLINA DIECKMMANN como Kátia por (Des)controle
- DENISE WEINBERG como Teresa por O Último Azul
- JAMILLI CORREA como Marcielle por Manas
- TÂNIA MARIA como Dona Sebastiana por O Agente Secreto
MELHOR ATOR DE LONGA-METRAGEM
- ANTONIO PITANGA com Pacífico Licutan por Malês
- ARY FONTURA como Rodolfo por Velhos Bandidos
- IRANDHIR SANTOS como Valério por Os Enforcados
- JESUÍTA BARBOSA como Ney Matogrosso por Homem com H
- RODRIGO SANTORO como Crisóstomo por O Filho de Mil Homens
- WAGNER MOURA como Marcelo, Armando e Fernando por O Agente Secreto
MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
- ALICE CARVALHO como Fátima por O Agente Secreto
- CAMILA MÁRDILA como Simone por A Natureza das Coisas Invisíveis
- DIRA PAES como Aretha por Manas
- GRACE PASSÔ como Maria por O Filho de Mil Homens
- HERMILA GUEDES como Claudia por O Agente Secreto
MELHOR ATOR COADJUVANTE
- ADANILO como Ludemir por O Último Azul
- ALEJANDRO CLAVEAUX como Adriano por Ruas da Glória
- AUGUSTO MADEIRA como Doutor Batista por Os Enforcados
- CARLOS FRANCISCO como Seu Alexandre por O Agente Secreto
- GABRIEL LEONE como Bobbi por O Agente Secreto
- ROBÉRIO DIOGENES como Delegado Euclides por O Agente Secreto
- RODRIGO SANTORO como Cadu por O Último Azul
- RÔMULO BRAGA como Marcílio por Manas
MELHOR ROTEIRO ORIGINAL
- ANNA MUYLAERT por A Melhor Mãe do Mundo
- ESMIR FILHO por Homem com H
- FELIPE SHOLL, MARCELO GRABOWSKY, MARIANNA BRENNAND, CAROLINA BENEVIDES, ANTONIA PELLEGRINO e CAMILA AGUSTINI por Manas
- GABRIEL MASCARO e TIBÉRIO AZUL por O Último Azul
- KLEBER MENDONÇA FILHO por O Agente Secreto
- RAFAELA CAMELO por A Natureza das Coisas Invisíveis
MELHOR ROTEIRO ADAPTADO
- ALY MURITIBA e JESSICA CANDAL por Barba Ensopada de Sangue – adaptado da obra “Barba Ensopada de Sangue”, de Daniel Galera
- BRUNO BINI por Cinco Tipos de Medo – adaptado do curta-metragem “Três Tipos de Medo”, de Bruno Bini
- DANIEL REZENDE por O Filho de Mil Homens – adaptado da obra “O Filho de Mil Homens”, de Valter Hugo Mãe
- ERYK ROCHA e GABRIELA CARNEIRO DA CUNHA por A Queda do Céu – adaptado do livro “A Queda do Céu”, de Davi Kopanawa e Bruce Albert
- MARCO DUTRA por Enterre seus Mortos – baseado no livro “Enterre seus Mortos”, de Ana Paula Maia
- WAGNER DE ASSIS por O Advogado de Deus – adaptado da obra “O Advogado de Deus”, de Zíbia Gasparetto e Lucius
MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA
- AZUL SERRA, ABC, por Homem com H
- AZUL SERRA, ABC, por O Filho de Mil Homens
- EVGENIA ALEXANDROVA por O Agente Secreto
- GUILLERMO GARZA por O Último Azul
- PIERRE DE KERCHOVE por Manas
MELHOR DIREÇÃO DE ARTE
- DAYSE BARRETO por O Último Azul
- DINA SALEM LEVY por Um Lobo Entre os Cisnes
- MARCOS PEDROSO por Manas
- THALES JUNQUEIRA por Homem com H
- THALES JUNQUEIRA por O Agente Secreto
MELHOR FIGURINO
- GABRIELLA MARRA por Homem com H
- GABRIELLA MARRA por O Último Azul
- KIKA LOPES por Manas
- MANUELA MELLO por O Filho de Mil Homens
- RITA AZEVEDO por O Agente Secreto
- RÔ NASCIMENTO por Malês
MELHOR MAQUIAGEM
- ANDREA TRISTÃO por Barba Ensopada de Sangue
- JULIANA BOLZE por O Último Azul
- MARISA AMENTA por O Agente Secreto
- MARTÍN MACÍAS TRUJILLO por Homem com H
- MARTÍN MACÍAS TRUJILLO por O Filho de Mil Homens
MELHOR MONTAGEM DE FICÇÃO
- BRUNO BINI por Cinco Tipos de Medo
- EDUARDO SERRANO e MATHEUS FARIAS por O Agente Secreto
- GERMANO DE OLIVEIRA, EDT, por Homem com H
- ISABELA MONTEIRO DE CASTRO por Manas
- MARCELO JUNQUEIRA, AMC, por O Filho de Mil Homens
MELHOR MONTAGEM DOCUMENTÁRIO
- ANDRÉ FELIPE SILVA e JOÃO WAINER por Zico – O Samurai de Quintino
- CRISTINA AMARAL por Ecos do Teatro Experimental do Negro
- DAVID BARKER, TINA BAZ, NELS BANGERTER, JORDANA BERG, VICTOR MIACIRO e EDUARDO GRIPA por Apocalipse nos Trópicos
- FABIO MEIRA, JULIANO CASTRO e AFFONSO UCHÔA por Mambembe
- JORDANA BERG por Cazuza, Boas Novas
- OSWALDO SANTANA, AMC, por Ritas
MELHOR EFEITO VISUAL
- ALEXANDRE BOIRON, LUUK MEIJER e DAVID VAN HEESWIJK por O Agente Secreto
- CLAUDIO PERALTA por O Diário de Pilar na Amazônia
- EDUARDO KURT, MAGDALENA MAIA, SOFIA SUSSEKIND, BEATRIZ PAIXÃO e VANDRÉ HUPPES por O Último Azul
- JULIANO STORCHI por O Filho de Mil Homens
- MASSAO ASAGA por Homem com H
MELHOR SOM
- ANA LUIZA PENNA, MARTÍN GRIGNASCHI e ARMANDO TORRES JR, ABC, por Homem com H
- LIA CAMARGO, ABC, TOCO CERQUEIRA e ALAN ZILLI, MPSE, por O Filho de Mil Homens
- LILIANA VILLASEÑOR, HEVERSON BATISTA, MARÍA ALEJANDRA ROJAS, ARTURO SALAZAR RB e VINCENT SINCERETTI por O Último Azul
- PEDRO MOREIRA, MOABE FILHO, TIJN HAZEN e CYRIL HOLTZ por O Agente Secreto
- VALÉRIA FERRO, MIRIAM BIDERMAN, ABC, RICARDO REIS, ABC e ARMANDO TORRES JR, ABC, por Manas
MELHOR TRILHA SONORA
- ANDRÉ ABUJAMRA e GEORGE NAHSSEN por A Melhor Mãe do Mundo
- ANTONIO PINTO e BARULHISTA por Malês
- FABIO GÓES por O Filho de Mil Homens
- GUILHERME AMABIS, MARIANA AMABIS e RICA AMABIS por Homem com H
- TOMAZ ALVES SOUZA e MATEUS ALVES por O Agente Secreto
MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE FICÇÃO PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING
- ÂNGELA DINIZ: ASSASSINADA E CONDENADA – 1ª TEMPORADA – Produção: Conspiração – Andrucha Waddington e Renata Brandão
- BELEZA FATAL – 1ª TEMPORADA – Produção: Coração da Selva – Geórgia Costa Araújo e Luciano Patrick
- CANGAÇO NOVO – 2ª TEMPORADA – Produção: O2 Filmes – Andrea Barata Ribeiro
- EMERGÊNCIA RADIOATIVA – 1ª TEMPORADA – Produção: Gullane – Caio Gullane e Fabiano Gullane
- MÁSCARAS DE OXIGÊNIO NÃO CAIRÃO AUTOMATICAMENTE – 1ª TEMPORADA – Produção: Morena Filmes – Thiago Pimentel, Mariza Leão e Tiago Rezende
MELHOR ATRIZ SÉRIE DE FICÇÃO PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING
- ADRIANA ESTEVES como Cibele por Os Outros
- ALICE CARVALHO como Dinorah por Cangaço Novo
- BRUNA LINZMEYER como Léa por Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
- CAMILA PITANGA como Lola por Beleza Fatal
- MARJORIE ESTIANO como Ângela Diniz por Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
- THAINÁ DUARTE como Dilvânia por Cangaço Novo
MELHOR ATOR SÉRIE DE FICÇÃO PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING
- ALLAN SOUZA LIMA como Ubaldo Vaqueiro por Cangaço Novo
- CHICO DÍAZ como Galego por Os Donos do Jogo
- JOHNNY MASSARO como Fernando por Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
- JOHNNY MASSARO como Marcio por Emergência Radioativa
- RAVEL ANDRADE como Raul Seixas por Raul Seixas – Eu Sou
MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE DOCUMENTÁRIO PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING
- A MULHER DA CASA ABANDONADA – 1ª TEMPORADA – Produção: Coiote Produções – Marcia Vinci, Gil Ribeiro e Margarida Ribeiro
- CAÇADOR DE MARAJÁS – 1ª TEMPORADA – Produção: Boutique Filmes – Gustavo Mello e Waking Up Films – Marcelo Campanér – Charly Braun
- CAZUZA: ALÉM DA MÚSICA – 1ª TEMPORADA – Produção: Conspiração – Andrucha Waddington, Renata Brandão e Luísa Barbosa
- CHICO ANYSIO – UM HOMEM À PROCURA DE UM PERSONAGEM – TEMPORADA ÚNICA – Produção: Casé Filmes – Augusto Casé
- CONGONHAS: TRAGÉDIA ANUNCIADA – TEMPORADA ÚNICA – Pródigo – Beto Gauss e Francesco Civita; Sobretudo Produção – Angelo Defanti e Bárbara Defanti
- O TESTAMENTO: O SEGREDO DE ANITA HARLEY – TEMPORADA ÚNICA – Produção: Globo – Fernanda Neves
MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE ANIMAÇÃO PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING
- AS AVENTURAS DE TITA – 1ª TEMPORADA – Produção: FK Sound – Felipe Andrade dos Santos e Viu Cine – Ulisses Brandão
- ESQUADRÃO DO MAR AZUL – 2ª TEMPORADA – Produção: Belli Studio – Aline Belli, Rubens Belli e Cassio Schmitt
- ESSE É O BICHO! – 2ª TEMPORADA – Produção: Sabiá Educacional – Daniel Neves Montezano
- GNAKS! – 1ª TEMPORADA – Produção: Mandra Filmes – Paulo GC Miranda, Ricardo de Podestá e Thiago Camargo
- O MUNDO SEM FILTRO DE ANY MALU – 1ª TEMPORADA – Produção: Combo Estúdio Animações – Marcelo Pereira e Vitor Campos
- OSMAR, A PRIMEIRA FATIA DO PÃO DE FORMA – 3ª TEMPORADA – Produção: 44 Toons – Ale McHaddo, Guilherme Machado de Sá e Rafael Reinoso
- SENNINHA NA PISTA MALUCA – 3ª TEMPORADA – Produção: Gullane – Caio Gullane e Fabiano Gullane
MELHOR CURTA-METRAGEM FICÇÃO
- AMARELA, direção: André Hayato Saito
- ARAME FARPADO, direção: Gustavo de Carvalho
- BOIUNA, direção: Adriana de Faria
- KLAUSTROFOBIA, direção: João Londres
- PEIXE MORTO, direção: João Fontenele
- PRESÉPIO, direção: Felipe Bibian
MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO
- CARTAS PELA PAZ, direção: Mariana Reade, Thays Acaiabe e Patrick Zeiger
- CONSELHO, direção: Alice Riff
- FILME SEM QUERER, direção: Lincoln Péricles
- REPLIKA, direção: Piratá Waurá e Heloisa Passos
- SEBASTIANA, direção: Pedro de Alencar
MELHOR CURTA-METRAGEM ANIMAÇÃO
- A TRAGÉDIA DO LOBO GUARÁ, direção: Kimberly Palermo
- COMO NASCE UM RIO, direção: Luma Flôres
- MÃE DA MANHÃ, direção: Clara Trevisan
- SAFO, direção: Rosana Urbes
- SEU VÔ E A BALEIA, direção: Mariana Elisabetsky
- UMA MENINA, UM RIO, direção: Renata Martins Alvarez
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