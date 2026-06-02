Cineasta Lucia Murat é homenageada em festival na Turquia

A cineasta brasileira Lucia Murat é uma das homenageadas do 29º Flying Broom International Women’s Film Festival (Festival Internacional de Cinema de Mulheres Flying Broom), que acontece de 2 a 7 de junho, em Ancara, na Turquia. Murat receberá o Prêmio Bilge Olgaç de Realização (Bilge Olgaç Achievement Award) pelo conjunto de sua carreira. Em celebração à sua trajetória, o festival promoverá uma retrospectiva de sua filmografia, que inclui a exibição de seu trabalho mais recente, o documentário “Hora do Recreio”.

A cerimônia de abertura e a entrega dos prêmios especiais ocorrem hoje, terça-feira, 2 de junho, na Ópera e Balé Estatais de Ancara. O festival, que se aproxima de sua terceira década de existência, é uma das principais janelas do Oriente Médio e da Europa voltadas exclusivamente para o cinema feito por mulheres. As exibições dos filmes da grade oficial acontecerão no Kült Kavaklıdere Cinema.

“Hora do Recreio” estreou no circuito comercial brasileiro em março deste ano. O longa iniciou sua carreira com a conquista da Menção Especial do Júri Jovem, na Mostra Generation 14plus do Festival de Berlim, além de ter sido exibido em festivais na Argentina, França, Itália e Alemanha, bem como no É Tudo Verdade, no Brasil.

Misturando linguagem documental e ficcional, o filme debate a realidade da educação pública brasileira a partir do olhar dos próprios estudantes. Na obra, os jovens discutem temas complexos como evasão escolar, racismo, violência urbana e machismo. O fio condutor da narrativa é a montagem de uma peça teatral baseada no livro “Clara dos Anjos”, de Lima Barreto, protagonizada por Brenda Viveiros.