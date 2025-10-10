Canvas 24p Filmes inicia filmagens de “Confins da Sorte”, de Henrique e Wiland Pinsdorf

Foto © Felipe Ghirello

Começaram as filmagens de “Confins da Sorte”, novo longa-metragem da Canvas 24p Filmes, com direção de Henrique e Wiland Pinsdorf e roteiro de Brunno Matheus. A história se passa inteiramente dentro de uma imobiliária na periferia de São Paulo, onde um grupo de funcionários descobre ter ganho um prêmio milionário na loteria. O que deveria ser uma celebração, se transforma rapidamente em um confinamento de tensão crescente, revelando os abismos sociais e morais que separam patrões e empregados.

Combinando drama social e suspense psicológico, o longa retrata com ironia e intensidade o colapso das relações humanas diante da ganância e do desejo de justiça.

O elenco traz Adriano Garib, que interpreta o patrão Ivan Olímpio, figura autoritária e ambígua que encarna o poder e o medo de perdê-lo. No papel principal, Daniel Farias vive Victor, o funcionário que tenta guiar o grupo em meio ao caos, oferecendo uma atuação intensa e emocional que conduz o espectador pela espiral de tensão do filme. E, ainda, Anna Di Falco, no papel de Nádia, e Joãozinho Oliveira, fenômeno do YouTube com 10 milhões de seguidores, na pele do controverso motoboy Gérson.

Segundo os diretores Henrique e Wiland Pinsdorf, “Confins da Sorte” é uma obra de forte cunho antropológico, “um espelho das relações de poder e desigualdade que definem o país, especialmente em uma cidade como São Paulo, onde o sonho da ascensão social convive lado a lado com o sentimento de ser “descartável”.

Inspirado em filmes como “O Animal Cordial”, “O Poço” e “Parasita”, o projeto mistura realismo social, humor ácido e momentos de tensão claustrofóbica. A câmera na mão e a ambientação em um único espaço colocam o espectador dentro da ação, como se fosse mais um personagem.