BrLab promove Residência de roteiro no Recife

O BrLab – Laboratório de Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais no Brasil, programa internacional dedicado à formação de profissionais e ao desenvolvimento de projetos audiovisuais da América Latina e Península Ibérica, deu início a uma nova residência artística, que é parte das atividades da Temporada França-Brasil 2025. Promovida pela Klaxon Cultura Audiovisual em parceria com a Embaixada da França no Brasil, Institut Français, Instituto Guimarães Rosa e Tatino Films, a residência acontece no Recife, durante o mês de outubro, e recebe a cineasta e roteirista Murielle Thierrin, da Guiana Francesa. No dia 21/10, às 19h30, o evento promove um encontro entre Murielle e as produtoras pernambucanas Nara Aragão e Rachel Daisy Ellis, sobre coprodução internacional e oportunidades de cooperação, com tradução simultânea e recursos de acessibilidade no Cinema da Fundação, na Sala Derby.

Murielle Thierrin é roteirista e produtora, ex-aluna do Eurodoc 2023 e participante do Eave Producers Workshop 2024. Em 2018, foi selecionada para o programa de mentoria da Ewa (European Women’s Audiovisual Network) e participou do Cinéfondation Atelier, no Festival de Cannes, como produtora e foi também bolsista da IFP Week no mesmo ano. Atualmente, Murielle está finalizando o primeiro curta-metragem como diretora, “L’Albatros”, na Guiana Francesa — uma história profundamente pessoal que explora o vínculo entre pais e filhos nas últimas horas antes do trágico acidente que tirou a vida de seu pai. A história, que está sendo escrita durante a residência, conta o encontro de Auwani, uma jovem bushinengue de 17 anos, e Kalina, uma jovem de Cayenne que está grávida de 7 meses aos 20 anos de idade, quando ambas se vêem forçadas a trabalhar como mulas do narcotráfico para salvar entes queridos. Uma forte amizade e alguma esperança surgirá desse inusitado encontro entre a jovem urbana e a jovem bushinengue, termo que define comunidades e povos descendentes de africanos escravizados que fugiram em busca da liberdade na Guiana Francesa, Suriname e Guiana, mais ou menos equivalentes às comunidades e povos quilombolas no Brasil. As jovens decidem unir forças e, à medida que enfrentam batalhas, sua amizade vai se fortalecendo ao longo desse percurso iniciático, em que a coragem e a resiliência se tornarão suas melhores armas.

Ao longo da residência, a cineasta conta com as consultorias de importantes consultores de roteiro, como Miguel Machalski e Anna Cenniek. Francesa e polonesa, Anna Ciennik é consultora de roteiro e roteirista. Atualmente, Anna está coescrevendo os longas-metragens de estreia de Déni Pitsaev e Clémentine Carrié. Coescreveu o segundo filme de Erige Sehiri, “Promised Sky”, que abriu a mostra Un Certain Regard e ganhou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Angoulême deste ano. Como consultora de roteiro, seus trabalhos incluem “Clara Sola”, de Nathalie Álvarez Mesén (Directors’ Fortnight 2021), “Amparo”, de Simón Mesa Soto (Cannes Critics’ Week 2021), e “Julie Keeps Quiet”, de Leonardo Van Dijl (Cannes Critics’ Week 2024). Ela trabalha para laboratórios como Locarno Residency, Cannes Residency, Open Doors, ESP e TFL ScriptLab, entre outros.

Miguel Machalski é roteirista, consultor de roteiro e coach. Com quase 30 anos de experiência na indústria cinematográfica, escreveu ou coescreveu mais de 20 roteiros em três idiomas (espanhol, inglês e francês) e em diversos gêneros, além de colaborar com grandes estúdios e produtoras independentes em todo o mundo. É autor de três livros sobre roteiro, publicados em espanhol, português e inglês. Como consultor de roteiros, atuou em mais de 150 filmes de diversas partes do mundo, muitos dos quais foram premiados em festivais internacionais. Trabalhou para diretores como Ingmar Bergman, Brian de Palma, David Cronenberg, Clint Eastwood, James Ivory, entre outros. Machalski atua também em programas de desenvolvimento e formação, como os apoiados pelo programa Europeu Media, e conduz de 10 a 15 workshops por ano para apoiar projetos de várias partes do mundo.