Fórum dos Festivais lança campanha por uma política nacional para mostras e festivais de cinema e audiovisual

O Fórum Nacional de Organizadores de Eventos Audiovisuais Brasileiros – conhecido como Fórum dos Festivais – lançou uma campanha pública para exigir a criação de uma política nacional de fomento contínuo e estruturado para mostras e festivais de cinema e audiovisual.

A entidade, que completou 25 anos este ano, é hoje a única associação juridicamente constituída no país dedicada exclusivamente à representação desse setor. O Fórum reúne mais de 500 eventos realizados em todas as regiões do Brasil, além de festivais com atuação internacional. São iniciativas que promovem a circulação de filmes brasileiros independentes, a formação de público, o estímulo à crítica e ao debate, a geração de empregos e o fortalecimento das economias locais.

Mesmo com sua relevância reconhecida por dados do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA) – que indicam que muitos filmes brasileiros têm maior alcance em festivais do que nas salas comerciais –, o setor segue sem apoio efetivo do Governo Federal. Em 2025, os festivais ficaram de fora do Plano Anual de Investimentos (PAI) da Ancine e não constam na pauta do Conselho Superior de Cinema (CSC) para o biênio 2025-2027, o que motivou o envio de uma carta oficial ao CSC nesta semana.

A campanha do Fórum dos Festivais propõe:

A retomada da política pública nacional de apoio a festivais e eventos de mercado com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), incluindo a criação de uma nova linha de fomento exclusiva, nos moldes do Edital SAV/MINC nº 11/2018;

A destinação de ao menos 3% do Plano Anual de Investimentos (PAI) da ANCINE ao setor, por meio de investimento retornável, como mecanismo de difusão e desenvolvimento de público;

O lançamento imediato de editais prometidos desde 2023 pela Secretaria do Audiovisual com apoio de empresas estatais;

A inclusão do setor de mostras e festivais no Plano de Diretrizes e Metas do Audiovisual e no cronograma de reuniões do CSC;

O apoio institucional à realização de um diagnóstico socioeconômico nacional, que possa embasar a criação de políticas públicas adequadas à importância e ao alcance dos festivais brasileiros.

Segundo o Fórum, os eventos do setor vão além da exibição: envolvem debates, formações, ações educativas, mercados e articulações territoriais que impactam a cultura, a economia e a cidadania.

Fundado em 2000, o Fórum dos Festivais é uma entidade representativa composta por organizadores de mostras e festivais de cinema e audiovisual de todas as regiões do Brasil. Tem como missão articular o setor, propor políticas públicas e atuar de forma ativa na formulação de diretrizes para o desenvolvimento da cultura audiovisual no país. Em sua história recente, o Fórum participou ativamente das discussões do Conselho Superior de Cinema e mantém interlocução direta com o MinC, Ancine, SAV e instituições parceiras.

A campanha “Por uma Política Nacional para Mostras e Festivais” reforça o compromisso do Fórum com a defesa da cultura brasileira e convida o setor, a sociedade civil e os gestores públicos a se engajarem pela criação de uma política permanente, descentralizada e democrática para a difusão audiovisual no Brasil.

A carta enviada ao Conselho Superior de Cinema está disponível para leitura pública no site

www.forumdosfestivais.com.br.