15ª Mostra Ecofalante de Cinema 2026 prorroga as inscrições

Estão prorrogadas as inscrições para a 15ª Mostra Ecofalante de Cinema. Para a Competição Territórios e Memória, as inscrições vão até 31 de janeiro e para o Concurso Curta Ecofalante, até 15 de fevereiro.

Podem se inscrever gratuitamente filmes que abordam temas ligados a questões socioambientais, tais como energia, água, emergência climática, consumo, trabalho, povos tradicionais, questões étnico-raciais, questões de gênero, direitos LGBTQIA+, desigualdade social, ativismo, políticas públicas, cidade, mobilidade, mobilidade, habitação, alimentação, resíduos sólidos, contaminação, poluição, saúde, economia, globalização, biodiversidade e sustentabilidade, entre outras. São aceitos filmes brasileiros finalizados a partir de 2024, independentemente de gênero ou duração.

A Competição Territórios e Memória é destinada a produções ou coproduções brasileiras que tragam questões relacionadas a um ou mais territórios do país e/ou que abordem temáticas ligadas às memórias individuais ou coletivas. Podem ser inscritos curtas, médias e longas-metragens, independente de gênero ou estilo. As obras concorrem às premiações de Melhor Longa-Metragem pelo Júri Oficial (com prêmio de R$ 20.000,00), Melhor Curta-Metragem pelo Júri Oficial (com prêmio de R$ 7.000,00) e Melhor Filme pelo Público (troféu da edição de 2026).

O regulamento e o formulário de inscrição para a Competição Territórios e Memória está disponível no endereço ecofalante.org.br/competicao/territorios-2026.

Já o Concurso Curta Ecofalante é voltado a obras com duração máxima de 30 minutos realizadas por estudantes e as inscrições podem ser feitas através do link ecofalante.org.br/competicao/curta-2026. Serão premiados o Melhor filme pelo júri oficial (com prêmio de R$ 7.000,00) e o Melhor filme pelo público (troféu da edição de 2026).

Considerado o mais importante evento audiovisual da América do Sul focada nas questões socioambientais, o festival é uma realização da OSC Ecofalante e acontece de 28 de maio a 10 de junho.