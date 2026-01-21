Primeiro longa dirigido por Grace Passô é selecionado para nova seção competitiva do Festival de Berlim

A atriz e dramaturga Grace Passô estreia na direção (e roteiro) do filme “Nosso Segredo”, selecionado para o 76º Festival de Berlim (12 a 22 de fevereiro), na competição Perspectives, dedicada a revelar novos realizadores. Produzido pelo cineasta Ricardo Alves Jr. em coprodução com Rachel Daisy Ellis, Julia Alves e Globo Filmes, o longa tem distribuição garantida no Brasil pela Vitrine Filmes, através do projeto Sessão Vitrine Petrobras.

“Nosso Segredo” (reescritura de “Amores Surdos”, primeira peça teatral da diretora) conta a história de uma família tentando reconstruir sua rotina após uma grande perda. Enquanto cada um foge do luto à sua maneira, o filho caçula guarda um segredo capaz de fazê-los enfrentar o momento e, juntos, descobrir um novo caminho.

Filmado em Belo Horizonte, o elenco conta com Robert Frank, Ju Colombo, Efraim Santos, Jéssica Gaspar, Flip, Marisa Revert, Juan Queiroz e participações especiais de Mateus Aleluia, Tássia Reis, Gláucia Vandeveld e Nanego Lira.

Além das complexidades das relações familiares, o filme traz também a casa como um personagem central da produção.