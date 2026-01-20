“Rosebush Pruning”, de Karim Aïnouz, é selecionado para a mostra competitiva do Festival de Berlim

Foto: Elle Fanning, Jamie Bell, Callum Turner, Lukas Gage (em pé), Riley Keough e Tracy Letts (sentados) © Felix Dickenson

“Rosebush Pruning”, o mais recente longa-metragem de Karim Aïnouz, foi selecionado para a competição da 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim. A colaboração de Aïnouz com a Mubi, The Match Factory, Kavac Film, The Apartment (uma empresa da Fremantle), SurFilm, Crybaby e Gold Rush Pictures resulta em mais um projeto internacional do diretor.

No elenco estão Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Lukas Gage e Elena Anaya, além de Tracy Letts, Elle Fanning e Pamela Anderson.

A produção é assinada por Viola Fügen e Michael Weber (The Match Factory, Alemanha), responsável também pelas vendas internacionais, Simone Gattoni (Kavac Film, Itália), Annamaria Morelli (The Apartment, Itália, uma empresa da Fremantle) e Vladimir Zemtsov (Gold Rush Pictures, Reino Unido). A coprodução fica a cargo de Andreas Wentz e Juan Cano “Nono” (SurFilm, Espanha) e Rachel Dargavel (Crybaby, Reino Unido).

“Rosebush Pruning” é uma ousada sátira contemporânea sobre as contradições da família tradicional. Ambientado em uma mansão na Catalunha, o filme acompanha uma família americana privilegiada e excêntrica, envolta em conflitos absurdos. Os irmãos Jack, Ed, Anna e Robert vivem isolados do mundo, usufruindo da fortuna que herdaram. Enquanto isso ignoram as demandas do pai cego e buscam amor e acolhimento uns nos outros, vivendo às voltas com as mais recentes roupas de grife. Quando Jack, o irmão mais velho e eixo central da família, anuncia que vai abandonar o pai e os irmãos para morar com a namorada Martha, os laços de sangue implodem. Ed começa a descobrir a verdade por trás da misteriosa morte da mãe. Mentiras começam a vir à tona, a família passa a se desintegrar brutalmente e os irmãos entram uma espiral de violência.

A Mubi financiou a produção ao lado da The Apartment (uma empresa da Fremantle), Gold Rush Pictures, com produção executiva de Lota Dascioraite, Mitch Oliver e Catherine Boily (Metafilms), Kateryna Merkt, Matthew E. Chausse e Pietro Caracciolo, pela SCoT(T), Lorenza Veronica, pela In Bloom, Alessandro del Vignia, Guilherme Cezar Coelho e Fernando Loureiro, pela Inflamável, além de Gabriel Amaral e Morwin Schmookler. O filme também recebeu apoio do Incentivo Fiscal Espanhol, do German Federal Film Board, da Film- und Medienstiftung NRW, do Medienboard e do UK Global Screen Fund, financiado pelo Departamento de Cultura, Mídia e Esporte do Governo do Reino Unido e administrado pelo BFI.

O roteiro é de Efthimis Filippou, indicado ao Oscar por “O Lagosta”, além de também ter escrito “Tipos de Gentileza” e “O Sacrifício do Cervo Sagrado”, entre outros. Entre os profissionais envolvidos estão a maquiadora Barbara Kreuzer, a figurinista indicada ao Oscar Bina Daigeler, o diretor de arte Rodrigo Martirena e os montadores Heike Parplies, David Jancso e Ilka Janka Nagy. Após múltiplas colaborações com Karim Aïnouz, a direção de fotografia fica novamente a cargo de Hélène Louvart.

A Mubi detém os direitos do filme no Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Áustria, América Latina, Benelux, Turquia, Chipre (apenas falantes de turco), Índia e territórios do Sul da Ásia.