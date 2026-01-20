Ghibli Fest retorna aos cinemas com 14 filmes

No ano passado, a Sato Company celebrou quatro décadas de atuação no Brasil com o Ghibli Fest: Parte 2. Foram exibidos nos cinemas de todo o país 14 filmes clássicos do icônico e amado studio japonês, que também completou 40 anos em 2025. Reconhecido mundialmente por suas animações atemporais, personagens inesquecíveis e forte ligação com a cultura japonesa, o Studio Ghibli tem seus filmes novamente exibidos nas telonas.

Esta segunda parte da mostra contará com sete obras inéditas em relação à edição anterior, além do retorno de sete sucessos que marcaram a primeira metade do festival.

As animações do Studio Ghibli destacam-se por uma identidade visual única, que une cenários detalhados a uma expressividade emocional marcante. Em seus filmes, o cotidiano e o fantástico coexistem com naturalidade, permitindo que deuses e criaturas mágicas habitem ambientes realistas. O ritmo das obras valoriza a contemplação, transformando tanto grandes aventuras quanto pequenos gestos em jornadas profundas de amadurecimento e autodescoberta.

Heróis e heroínas complexos encontram força na coragem e na compaixão. A natureza é constantemente tratada como uma personagem viva e espiritualizada, refletindo a busca por harmonia entre a humanidade e o meio ambiente. Essa abordagem, inspirada em tradições japonesas, confere aos filmes um caráter universal ao abordar o amadurecimento e a preservação ecológica, entre outros temas.

Na programação estão “O Conto da Princesa Kaguya” (foto), de Isao Takahata, “Nausicaä do Vale do Vento” e “Meu Amigo Totoro”, ambos de Hayao Miyazaki, entre outros.