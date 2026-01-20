Workshop de roteiro propõe a escrita de histórias que abordam a crise climática

Estão abertas as inscrições para o workshop Narrativas na era das mudanças climáticas, com a roteirista Carmiel Banasky (foto) e participação de Thais Olivier, presidente da Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA), e Gisele Mirabai, roteirista e pesquisadora. O encontro acontece no dia 29 de janeiro, às 14h (horário de Brasília), em formato online. A iniciativa é voltada a roteiristas e profissionais do audiovisual de todo o Brasil, interessados em incorporar a emergência climática às suas narrativas de forma criativa, envolvente e artística. As inscrições ficam abertas até 23 de janeiro ou até o preenchimento das 60 vagas disponíveis. Para participar, basta se inscrever pelo formulário.

O workshop, que será apresentado em inglês, busca aplicar a perspectiva climática a histórias de qualquer gênero, explorando ferramentas práticas, estudos de caso e exercícios de escrita que ajudem a retratar as mudanças climáticas de maneira acessível e potente.

Durante o encontro, também será apresentado o estudo Clima em Cena, pesquisa inédita no Brasil que busca fazer um retrato detalhado das narrativas climáticas e ambientais em filmes nacionais. A publicação foi coordenada pela Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA), com apoio do Projeto Paradiso e da Entertainment + Culture Pavilion, e utiliza a metodologia Climate Reality Check, desenvolvida pela organização norte-americana Good Energy, da qual Banasky é representante.

No final do ano passado, Carmiel Banasky veio ao Brasil com o apoio do Projeto Paradiso para divulgar a publicação Clima em Cena e participar do FRAPA – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (RS), onde ministrou um workshop presencial no mesmo formato. Em seguida, a roteirista desembarcou em Belém (PA) para a COP 30. O estudo está disponível gratuitamente para leitura no site do Projeto Paradiso.