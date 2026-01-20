Olhar de Cinema abre inscrições para a 15ª edição

O Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba abriu as inscrições para a sua 15ª edição. Os interessados podem inscrever suas produções até o dia 26 de fevereiro, pelo site oficial do evento, www.olhardecinema.com.br. Serão aceitos curtas e longas-metragens de todos as tipologias e gêneros, inéditos no Brasil.

O festival é composto por diferentes mostras, sendo as Mostras Competitivas, divididas entre produções brasileiras e internacionais; a Mostra Exibições Especiais, que destaca o cinema mundial e também filmes brasileiros não inéditos; a Mostra Novos Olhares, dedicada a filmes com diferentes e inventivas propostas estéticas; a Mirada Paranaense, voltada a cineastas paranaenses e filmes feitos no Paraná; Olhar Retrospectivo, que destaca um grande nome do cinema mundial e algumas de suas produções; a Olhares Clássicos, com um panorama de obras que marcaram a história do cinema; a Mostra Pequenos Olhares, com filmes direcionados ao público infantil; além dos longas de Abertura e Encerramento.

O Festival Internacional de Curitiba se prepara para celebrar 15 anos de história, com ampliação em sua programação, que vai de 4 a 13 de junho.