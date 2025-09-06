Mostra apresenta retrospectiva da obra do documentarista francês Nicolas Philibert

A Caixa Cultural Rio de Janeiro recebe, de 9 a 21 de setembro, a mostra O Cinema de Nicolas Philibert, a primeira retrospectiva, no Rio de Janeiro, do premiado cineasta francês, grande documentarista contemporâneo, que ainda é pouco conhecido por aqui. Nicolas Philibert virá ao Brasil especialmente para o evento.

A mostra apresentará um panorama da obra de Nicolas Philibert e dará ao público a oportunidade de conversar com o cineasta, conhecer o seu processo criativo e métodos de trabalho. A abertura, no dia 9 de setembro, às 17h, será com o longa-metragem “No Adamant”, premiado com o Urso de Ouro do Festival de Berlim 2023. Após a sessão, haverá um bate-papo com o diretor.

Serão exibidos 14 longa-metragens – apenas um deles teve lançamento comercial no Brasil – selecionados pelas curadoras Jeanne Dosse e Tatiana Devos Gentile.

Nicolas Philibert tem um interesse particular por instituições (escolas, hospitais etc.) e pelas relações humanas que ali se desenvolvem. Seu cinema é caracterizado por uma abordagem sensível e poética, onde o acaso e os encontros desempenham um papel importante. Com um olhar delicado e um aguçado senso de escuta, o cineasta procura estabelecer uma humanidade comum com seus personagens, para além das diferenças.

Além dos filmes de Nicolas Philibert, a mostra exibirá o documentário de Jean Louis Comolli – “Nicolas Philibert, Acaso ou Necessidade” (2019) – sobre a obra do cineasta. Entre os destaques da programação, estão “Ser e Ter” (2002), vencedor do prêmio francês César de melhor edição, o único filme dirigido por Philibert que teve distribuição no Brasil e foi um grande sucesso no mundo todo; os dois filmes mais recentes de Philibert, lançados em 2024, “A Máquina de Escrever e Outros Aborrecimentos” e “Averroès & Rosa Parks”, que formam uma trilogia com “No Adamant”; e “A Estação de Rádio” (2012), que conquistou o prêmio de melhor documentário no Festival Internacional de Cinema de Valladolid. A mostra terá também uma sessão inclusiva de “O País dos Surdos” (1992), com legenda descritiva.

O Cinema de Nicolas Philibert promoverá diversas atividades extras. Além do bate-papo no dia da abertura, Philibert participará do debate, no dia 11/09, às 18h, junto com o professor e pesquisador Cezar Migliroin e a cineasta Flávia Castro, com mediação da curadora Jeanne Dosse. E, no sábado, 13/09, ele dará uma masterclass, das 14h às 16h. No último dia da mostra, 21 de setembro, às 15h, será realizada uma sessão de “Ser e Ter” (Être et Avoir), seguida de bate-papo com a crítica, curadora e professora Lúcia Monteiro.

Será editado um catálogo, que terá distribuição gratuita, com artigos e entrevistas publicados originalmente em francês, inéditos no Brasil, e textos dos professores e pesquisadores Cezar Migliorin e Lúcia Monteiro, escritos especialmente para a publicação.

Nascido em Nancy, na França, em 1951, Nicolas Philibert é filho do professor de filosofia Michel Philibert, que coordenou, por muito tempo, o cineclube de Grenoble, onde eles moravam, antes de criar um “Curso público de arte cinematográfica”.

Philibert começou como estagiário em todas as funções de um set de filmagem. Depois de se formar em filosofia, tornou-se assistente de direção, especialmente com René Allio e Alain Tanner. Seus primeiros filmes como diretor foram produções sobre montanhismo e aventuras esportivas para a televisão.

Hoje, Nicolas Philibert é reconhecido como um dos grandes cineastas da condição humana, cuja obra continua a provocar reflexão e emoção. Ao longo de sua carreira, acumulou diversos prêmios internacionais. Nos últimos vinte anos, mais de 120 homenagens e retrospectivas de seus filmes foram organizadas ao redor do mundo, desde o British Film Institute (Londres) até o MoMa (Nova York), passando por Mumbai, Damasco, Seul, Tóquio, Pequim, Sydney, Melbourne, Moscou, Varsóvia, Zagreb, Berlim, Milão, Viena, Amsterdã, Helsinque, Vilnius, Copenhague, Edimburgo, Lisboa, Madri, Tessalônica e Barcelona.

A mostra é uma realização da Casa do doc e da Blg Entretenimento, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio da Cinemateca da Embaixada da França no Brasil e do Institut Français.

A programação completa da mostra pode ser conferida em www.caixacultural.gov.br.

O Cinema de Nicolas Philibert

Data:9 a 21 de setembro

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Unidade Passeio – Rua do Passeio, 38, Centro (Metrô e VLT: Cinelândia)

Ingressos: entrada gratuita com distribuição de senhas 30 minutos antes do início das sessões e das atividades extras

Lotação: 62 lugares

Bilheteria: terça-feira a sábado, das 13h às 19h. Domingo e feriados, das 13h às 18h

Acesso para pessoas com deficiências