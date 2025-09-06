Últimos:
Festivais, Mostras e Eventos Notícias Últimas Notícias 

Sci-fi brasileiro “Consequências Paralelas” ganha prêmio no México

Redação 0 comentários , , ,

Foto: CD Vallada, Gabriel França e João Fenerich © Giulia Porro

“Consequências Paralelas”, longa de ficção científica nacional dirigido por Gabriel França e CD Vallada, ganhou o prêmio do público no maior festival de cinema de gênero do México, o Macabro Film Festival. O troféu foi entregue no último fim de semana na Cidade do México. O filme também está na programação do Cinefantasy, em São Paulo (SP), onde será exibido neste sábado (6), às 18h, e na próxima sexta, dia 12, às 20h, no Centro Cultural São Paulo. Em outubro, o longa participa da mostra Cine Horror, em Salvador (BA).

Na trama, um impasse ocorre quando uma mulher, seu parceiro e um amigo, viajam para a casa da família dela e descobrem que sua falecida mãe construiu uma máquina do tempo com uma velha poltrona. O thriller psicológico explora até onde as pessoas são capazes de sobreviver e quem realmente elas são quando o tempo está contra elas. O elenco traz Carol Macedo, Felipe Hintze, João Fenerich e participação especial de Camila Morgado. A produção é da Great Films.

O longa-metragem fez sua première mundial no Boston Sci-Fi Film Festival, em fevereiro. A produção ganhou os prêmios de melhor filme no Fantboi (Espanha), melhor longa lantinoamericano no Terror Cordoba (Argentina), o prêmio Prêmio Invenção Sci-Fi no Sci-Fi Floripa e melhor filme, direção, roteiro, fotografia e prêmio da crítica no Festcine Itaúna. “Consequências Paralelas” também passou no Fantaspoa.

Você pode gostar também

CEO da O2 Filmes anuncia que “Cidade de Deus” será restaurado com auxilio de inteligência artificial

Redação 0

Oficina gratuita é voltada à grupos em vulnerabilidade social

Redação 0

Drama “Tinnitus” e suspense chileno encerram competição de Gramado

Maria do Rosário Caetano 1

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.