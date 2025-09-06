Sci-fi brasileiro “Consequências Paralelas” ganha prêmio no México

Foto: CD Vallada, Gabriel França e João Fenerich © Giulia Porro

“Consequências Paralelas”, longa de ficção científica nacional dirigido por Gabriel França e CD Vallada, ganhou o prêmio do público no maior festival de cinema de gênero do México, o Macabro Film Festival. O troféu foi entregue no último fim de semana na Cidade do México. O filme também está na programação do Cinefantasy, em São Paulo (SP), onde será exibido neste sábado (6), às 18h, e na próxima sexta, dia 12, às 20h, no Centro Cultural São Paulo. Em outubro, o longa participa da mostra Cine Horror, em Salvador (BA).

Na trama, um impasse ocorre quando uma mulher, seu parceiro e um amigo, viajam para a casa da família dela e descobrem que sua falecida mãe construiu uma máquina do tempo com uma velha poltrona. O thriller psicológico explora até onde as pessoas são capazes de sobreviver e quem realmente elas são quando o tempo está contra elas. O elenco traz Carol Macedo, Felipe Hintze, João Fenerich e participação especial de Camila Morgado. A produção é da Great Films.

O longa-metragem fez sua première mundial no Boston Sci-Fi Film Festival, em fevereiro. A produção ganhou os prêmios de melhor filme no Fantboi (Espanha), melhor longa lantinoamericano no Terror Cordoba (Argentina), o prêmio Prêmio Invenção Sci-Fi no Sci-Fi Floripa e melhor filme, direção, roteiro, fotografia e prêmio da crítica no Festcine Itaúna. “Consequências Paralelas” também passou no Fantaspoa.