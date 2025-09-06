Canal Brasil homenageia Silvio Tendler

O Canal Brasil abre espaço em sua grade para uma homenagem ao cineasta Silvio Tendler, que faleceu nesta sexta (5/09), aos 75 anos. Neste sábado (6/09), a partir das 22h, serão exibidos o programa “Cineastas do Real”, apresentado por Amir Labaki, e o documentário “Jango”, dirigido por Tendler.

No episódio de Cineastas do Real com Silvio Tendler, o documentarista fala sobre sua paixão por documentário, sua trajetória sobre como começou no cinema e as histórias por trás de filmes de sucesso, como “Castro Alves – Retrato Falado do Poeta” (1999).

Já o longa-metragem “Jango” retrata um dos momentos políticos mais marcantes do Brasil durante a década de 1960: a ditadura militar. João Belchior Marques Goulart, mais conhecido como “Jango”, um presidente de esquerda, se encontra em uma crise com ambos lados da política e sofre um golpe militar que resultaria na ditadura que durou três décadas.

Nascido no Rio de Janeiro em 1950, Silvio passou a se dedicar ao cinema no final dos anos 1960. Por conta do período da ditadura militar, ele chegou à França em meados de 1970, onde continuou seus estudos sobre história e cinema. Ao retornar ao Brasil, se tornou professor na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e fundou a produtora Caliban, em 1976. O selo é um dos principais nomes do cinema documental brasileiro e tem mais de 80 títulos. As principais temáticas dos filmes de Tendler eram sobre episódios e figuras da história política nacional, como “Jango” (1980), “Os Anos JK – Uma trajetória Política” (1980) e “Tancredo – A Travessia” (2011). Assim, era chamado de “o cineasta dos sonhos interrompidos”, por dedicar suas obras a figuras como Castro Alves, Juscelino Kubitschek (“JK”), Carlos Marighella, Oswaldo Cruz, Leonel Brizola e Tancredo Neves.

O documentarista também atuou na área da política institucional, em órgãos como a Secretaria de Cultura e Esportes do Distrito Federal e na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), contribuindo na articulação da indústria audiovisual do Brasil com o Mercosul. Em 2003, recebeu a Medalha Juscelino Kubitschek do Ministério da Cultura, no centenário de nascimento de JK; em 2006, foi condecorado pelo presidente Lula à Ordem de Rio Branco no grau de Oficial suplementar por mérito cinematográfico; e em maio deste ano, voltou a ser condecorado pelo governo federal com a Ordem do Mérito Cultural. A esses, somam-se mais de 60 prêmios que Silvio recebeu durante sua carreira em festivais nacionais e internacionais, entre eles, o prêmio de Melhor Filme pelo Júri Popular e pelo Júri da Crítica do Festival de Brasília por “Glauber, o Filme – Labirinto do Brasil” (2004) com seleção oficial hours concours do Festival de Cannes; o Prêmio Especial do Júri e Melhor Filme do Júri Popular do Festival de Gramado por “Jango” (1984).