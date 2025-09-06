Filmagens de “Se Eu Fosse Você 3” chegam ao fim no Rio de Janeiro

Foto © Eny Miranda

As filmagens de “Se Eu Fosse Você 3” foram oficialmente concluídas nesta semana. O grande sucesso da comédia nacional retorna exclusivamente aos cinemas em breve, com o icônico casal Cláudio e Helena, interpretados por Tony Ramos e Glória Pires. O filme também marca o reencontro do público com Bia, filha do casal, agora adulta e vivida por Cleo Pires, além de Rafael Infante como Aquiles, marido da personagem, completando o quarteto de protagonistas.

Na trama, duas décadas se passaram depois da última troca de corpos, Cláudio (Tony Ramos) e Helena (Glória Pires) vivem uma nova fase da vida ao lado da filha Bia (Cleo Pires), já adulta e casada com Aquiles (Rafael Infante). Mas quando o improvável acontece — e o raio volta a cair, pela terceira vez, na mesma família —, um novo desafio coloca todos à prova, mostrando que, às vezes, é preciso se colocar no lugar do outro… literalmente.

Com direção de Anita Barbosa (“Matches”, “Amor.com”), roteiro de Leandro Santos e supervisão artística de Daniel Filho, diretor dos dois primeiros filmes da saga, “Se Eu Fosse Você 3” também traz em seu elenco Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira e Rosi Campos.

A produção é da Total International, em coprodução e distribuição da The Walt Disney Company.