Brasil define o filme do Oscar 2026 e inicia corrida de campanha

O Brasil já definiu seu representante para disputar uma vaga ao Oscar 2026 em Melhor Filme Internacional, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. A indicação foi anunciada em 15 de setembro de 2025 pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais (ABCAA).

E confirma a estratégia brasileira de intensificar a presença em vitrines globais com títulos autorais de alcance internacional. A partir de agora, começa a etapa de campanha. Exibições para votantes, sessões especiais e relações públicas, passos fundamentais para transformar a indicação nacional em nome entre os indicados pela Academia de Hollywood.

O que a escolha significa e como funciona a corrida

A seleção de O Agente Secreto pela ABCAA é apenas a linha de partida. Nas próximas semanas e meses, produtores e distribuidoras promovem screenings para membros da Academia, organizam debates e buscam presença em festivais e mostras que aumentem o “buzz” crítico. O momento favorece o audiovisual brasileiro.

A Ancine divulgou o crescimento do setor e reformulou seu portal de dados, enquanto o Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) aprovou suplementações e um novo Plano Anual de Investimentos (PAI 2025).

Incluindo R$ 260 milhões na linha de Produção Seletivo Cinema 2024/2025 para longas destinados às salas. Essa base industrial dá lastro para a campanha, combinando capacidade de produção e articulação internacional.

Entre cinema, jogos e streaming: A atenção do público brasileiro hoje

Quem acompanha cinema no Brasil também circula por outras janelas de entretenimento. A Pesquisa Game Brasil 2025 indica que 82,8% dos brasileiros consomem jogos digitais, alta de 8,9 pontos percentuais ante 2024, consolidando o hábito como parte do lazer cotidiano, com predominância do smartphone.

Estéticas marcantes e mecânicas simples também estão na mesa como formas de lazer. Não substituem a ida ao cinema, mas coexistem no cardápio de entretenimento. Títulos temáticos de sessões curtas aparecem como passatempo entre tarefas do dia, como as aventuras narrativas de forte carga dramática, como The Last of Us Part II.

Ao mesmo tempo, o streaming segue em alta no país. Estimativas apontam um mercado anual próximo de R$ 69,7 bilhões quando somadas plataformas por assinatura e ambientes de vídeo com conteúdo gerado por usuários (YouTube, TikTok, Instagram).

A metodologia considera fatias brasileiras das receitas globais, evidenciando a força local das OTTs. Em um cenário em que o vídeo alcança a ampla maioria da população e a TV conectada cresce, campanhas de filmes que miram o Oscar tendem a combinar mostras presenciais, imprensa especializada e presença coordenada nas plataformas.

Um mercado em crescimento: A chance do Brasil

Com O Agente Secreto, o Brasil inaugura a fase decisiva: transformar o prestígio doméstico e de festivais em tração entre votantes da Academia. O pano de fundo é favorável, com setor em expansão, investimentos via FSA e um público que transita entre salas de cinema, jogos e streaming. Se a campanha funcionar, a chance de chegar entre os indicados cresce.