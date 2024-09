Têm Dendê Produções grava a série “Em Pedaços”, que trata de violência contra a mulher

Novo projeto do grupo Têm Dendê Produções, a série “Em Pedaços” discute como a mulher brasileira, vítima constante de violências física, psicológica e moral, pode se recompor e se amparar nos avanços desses campos para garantir a sobrevivência e segurança no Brasil. Com direção de Vânia Lima e roteiro dela em conjunto com Daniel Arcades, o projeto tem previsão de estreia para março de 2025, mês marcado pelo Dia Internacional da Mulher.

São 4 episódios de 20 minutos cada, e em cada um deles é tratado um tema específico instituído a partir de uma célula ficcional baseada em diversos casos reais de mulheres vítimas de violência. Depoimentos de especialistas e de representantes institucionais apresentam um panorama das transformações ao longo da história no Brasil até a situação atual e os avanços necessários para garantir um futuro melhor.

Ao longo dos episódios “Cultura do Estupro”, “Além das Paredes – Violência Doméstica”, “Feminicídio” e “Violência Política de Gênero”, a série documental apresenta entrevistas com nomes das áreas de Ciências Sociais, como a historiadora Edinelia Souza e a pesquisadora Márcia Tavares; Saúde, como as psicólogas Patrícia Brito e Darlane Andrade; e direito, com a advogada Fayda Belo (foyo) e a promotora de justiça Sara Gama. No campo da política, a Secretária Municipal de Política para Mulheres, Infância e Juventude de Salvador, Fernanda Lordêlo, a deputada estadual Olívia Santana e a coordenadora de Prevenção à Violência baseada em Gênero e Raça da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia, Francileide Araújo.

Para os momentos ficcionais, um time de atrizes baianas faz parte do elenco: Naira da Hora, Tacira Coelho, Cássia Valle e Evana Jeyssan.