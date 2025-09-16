Residência Base promove masterclass, pública e gratuita, com Mariano Cohn e Gastón Duprat
Depois de masterclasses ministradas pelo brasileiro Marcelo Caetano (“Baby”) e pela francesa Céline Sciamma (“Retrato de uma Jovem em Chamas”), a Residência Base acaba anunciou mais dois nomes internacionais para a Base Séries: os diretores, roteiristas e produtores argentinos Mariano Cohn e Gastón Duprat. Conhecidos por títulos como “O Faz Nada” e “Meu Querido Zelador”, que estão disponíveis no Disney+, ambos tiveram seu início de carreira no cinema antes de migrar para a TV.
Como nas duas aulas anteriores, o papo com Cohn e Duprat será transmitido ao vivo pelo Canal Paradiso no Youtube, para que todo o público possa acompanhar e mandar suas perguntas para os convidados.
Além deles, a Base Séries ainda contará com a masterclass do brasileiro Aly Muritiba (“Cangaço Novo”), que integrou a primeira turma do Residência Base com o projeto que viria a ser “Para minha Amada Morta”.