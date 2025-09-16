Últimos:
Festivais, Mostras e Eventos Notícias Últimas Notícias 

Residência Base promove masterclass, pública e gratuita, com Mariano Cohn e Gastón Duprat

Redação 0 comentários , ,

Depois de masterclasses ministradas pelo brasileiro Marcelo Caetano (“Baby”) e pela francesa Céline Sciamma (“Retrato de uma Jovem em Chamas”), a Residência Base acaba anunciou mais dois nomes internacionais para a Base Séries: os diretores, roteiristas e produtores argentinos Mariano Cohn e Gastón Duprat. Conhecidos por títulos como “O Faz Nada” e “Meu Querido Zelador”, que estão disponíveis no Disney+, ambos tiveram seu início de carreira no cinema antes de migrar para a TV.

Como nas duas aulas anteriores, o papo com Cohn e Duprat será transmitido ao vivo pelo Canal Paradiso no Youtube, para que todo o público possa acompanhar e mandar suas perguntas para os convidados.

Além deles, a Base Séries ainda contará com a masterclass do brasileiro Aly Muritiba (“Cangaço Novo”), que integrou a primeira turma do Residência Base com o projeto que viria a ser “Para minha Amada Morta”.

Você pode gostar também

Paradiso Multiplica lança dois novos cursos gratuitos para produtores e distribuidores em início de carreira

Redação 0

“Eduardo e Monica” e “A Viagem de Pedro” são os melhores filmes do Los Angeles Brazilian Film Festival

Redação 0

Ancine abre consulta pública do Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual

Redação 0

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.