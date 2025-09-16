Expocine e Vitrine Filmes apresentam workshop exclusivo sobre o planejamento da estreia de um filme

A Expocine, maior convenção latino-americana da indústria do cinema e do audiovisual, anunciou parceria inédita com a Vitrine Filmes e levará para o evento um workshop exclusivo sobre como acontece a programação de um filme nas salas de cinema. A ação serve como uma prévia para a 6ª edição do Vitrine Lab, projeto que já capacitou mais de 500 profissionais em distribuição cinematográfica e este ano acontece de 13 novembro a 5 de dezembro, de forma online.

No dia 2 de outubro, às 15h, na Sala Exibidor do Cine Marquise, o workshop “Lançamento em Salas de Cinema – Como funciona o lançamento de um filme nos cinemas?” será ministrado por Elaine Vegnaduzzi, Gerente de Programação da Vitrine Filmes. O público presente poderá compreender, de forma prática, como é planejada a estreia de um filme nas salas de cinema, desde a escolha da data à negociação com os exibidores.

A credencial que garante entrada neste workshop, além de painéis, palestras, oficinas e também na feira de negócios, é a categoria Forum. O terceiro lote já está disponível (mais informações sobre as vendas podem ser encontradas aqui).

Além do workshop exclusivo, a parceria entre as duas empresas também estará presente no Expocine Decupa, evento anexo à Expocine. No dia 30 de setembro, das 10h às 16h45, no Cine Marquise, o objeto de estudo da terceira edição do Decupa será o longa “O Agente Secreto”, da Vitrine Filmes. Um dos títulos mais aguardados do ano, os participantes vão conhecer as principais etapas de trabalho da produção, que garantiu a indicação para representar o Brasil no Oscar 2026, além do prêmio de Melhor Ator para Wagner Moura e de Melhor Diretor para Kleber Mendonça Filho, no Festival de Cannes deste ano. Além das trocas e conhecimento que o público terá ao longo dos seis painéis da programação, haverá o sorteio de uma vaga para o Vitrine Lab durante o último painel do Decupa, dedicado ao tema da distribuição. As inscrições para o evento já estão abertas.

Para completar a presença da distribuidora na Expocine, este ano, a Vitrine Filmes será uma das grandes homenageadas no evento, no segmento de distribuição, celebrando os seus 15 anos de atuação como uma das principais distribuidoras de cinema brasileiro independente. São mais de 5 milhões de espectadores em salas de cinema, mais de 300 títulos lançados, dentre eles, filmes premiados e reconhecidos internacionalmente, como “O Último Azul“ e “O Agente Secreto”.

Com o tema “Brasil, Janela para o mundo”, a Expocine vai promover conversas e debates sobre o momento histórico que o cinema brasileiro vive, consolidando-se como uma vitrine para o mundo e abrindo janelas de oportunidades para a mobilização do setor audiovisual no país e na América Latina. As credenciais de acesso já estão disponíveis.