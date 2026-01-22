Coprodução Brasil-EUA “Antônio Odisseia” será exibido no Slamdance Film Festival

Primeiro longa-metragem do brasileiro Thales Banzai, “Antônio Odisseia” terá sua première mundial no Slamdance Film Festival, festival dedicado a primeiros longas, curtas e produções de baixo orçamento sem distribuição comercial. Na trama, Antônio e sua melhor amiga, Ivone, decidem assaltar o boteco onde ele trabalha para roubar uma nova droga, dando início a uma jornada surreal que os conduz a encontros improváveis — inclusive com Deus.

Coprodução entre Brasil e EUA, o filme nasce de um argumento desenvolvido por Banzai e Kelson Succi, que também assina o roteiro e interpreta o personagem-título. O longa reúne inquietações partilhadas por dois homens de origens distintas — Banzai, branco, da classe média do interior do Paraná, e Succi, preto, cria do Complexo do Alemão.

O cineasta explica que buscou um diálogo com o cinema brasileiro provocativo dos anos 1960 e 1970, evocando o espírito underground de Rogério Sganzerla e temas sociais de Glauber Rocha. Ambientado em uma cidade que se assemelha, mas nunca se confirma como São Paulo, “Antônio Odisseia” mistura cotidiano e delírio em uma narrativa pela mente do protagonista.

Selecionado entre mais de 10 mil filmes inscritos, o filme integra a programação do Slamdance, que acontece entre 19 e 25 de fevereiro, em Los Angeles, Estados Unidos. Estrelado por Kelson Succi, Iraci Estrela e Sandro Guerra, traz ainda participações especiais da sambista Leci Brandão, também presente na trilha do longa, e dos atores Antônio Pitanga, Luiz Bertazzo e a saudosa Teuda Bara, num de seus últimos papéis.