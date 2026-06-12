Brasil participa, pela primeira vez, do Fórum de Cinema e Educação, do Eurásia Kinofest, na Rússia 

Foto: Luiza Lins © Caroline Arruda

O Brasil participará, pela primeira vez, do Fórum de Cinema e Educação, que acontece em Sochi, na Rússia, entre os dias 14 e 19 de junho. O fórum integra a programação do 3º Festival de Cinema de Países da Eurásia, o Eurasia Kinofest, e reunirá os principais especialistas em educação cinematográfica, alfabetização midiática e política cultural de mais de 15 países, como Índia, Egito e Catar. O evento servirá como uma importante plataforma internacional dedicada ao desenvolvimento do cinema como ferramenta para educação, diálogo cultural e cooperação humanitária.

O Brasil será representado por Luiza Lins, diretora da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, Tatiana Carvalho Costa, da APAN (Associação de Produtores do Audiovisual Negro), e Adriana Fresket, da Rede Kino – Rede Latino-americana de Educação, Cinema e Audiovisual. Elas apresentarão paineis online, diretamente do Brasil, com tradução simultânea para o Russo.

Adriana Fresket abrirá a participação brasileira, no dia 14 de junho, com o painel “Cinema na Educação e Educação no Cinema: Construindo um Espaço Unificado e Humanitário na Eurásia”. Ela falará sobre o papel da pedagogia cinematográfica nas estratégias educacionais do Brasil, as iniciativas conjuntas de educação e festivais de cinema, entre outros temas.

Dia 17 de junho, Luiza Lins participará de uma mesa redonda com diretores internacionais de festivais de cinema. No centro do debate, o papel dos festivais como espaços culturais, educativos e orientados por valores que moldam o ambiente emocional, humanitário e ético de crianças, jovens e comunidades profissionais.

Dia 18 de junho, Tatiana Carvalho Costa participará de um painel sobre práticas internacionais em pedagogia cinematográfica e apresentará modelos de integração do cinema na educação escolar.

Desde 2024, Luiza Lins, responsável por articular a participação brasileira no fórum, integra o conselho do BEFMA (BRICS Educational Films and Media Association). Segundo ela, a participação das gestoras brasileiras no evento contribuirá para a aproximação entre o Brasil e os países dos BRICS.