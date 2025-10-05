5ª Autêntica Mostra Cinemas do Brasil recebe inscrições de filmes sobre cinemas de rua do país

Estão abertas as inscrições de filmes para a 5ª Autêntica Mostra Cinemas do Brasil: Reminiscências do Passado Histórico. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 31 de dezembro, por meio do site oficial da mostra, memorabiliafilmes.wixsite.com/cinemasdobrasil.

O evento busca filmes que tenham como protagonistas os cinemas de rua do Brasil e que dialoguem com suas memórias, personagens e ações cineclubistas. A mostra exibe obras que retratam a relação histórica e afetiva desses espaços com seus públicos, abordando ainda o setor exibidor brasileiro, suas transformações tecnológicas e desafios contemporâneos.

A curadoria da 5ª edição propõe uma seleção de filmes que revisitam a trajetória dos cinemas de rua, valorizam a experiência coletiva da sala escura e evidenciam diferentes modos de ver e fruir o cinema ao longo do tempo. Serão contempladas produções que abordem desde a preservação audiovisual até o impacto de novas tecnologias, como o videocassete, as videolocadoras, as plataformas de streaming e o sistema Drive-In, formas de exibição que emergiram como saídas criativas em tempos difíceis no passado recente. A proposta é lançar luz sobre as memórias e os futuros possíveis da exibição cinematográfica no Brasil.

A mostra homenageia o Cinema Rio Branco, de Nazaré/BA, um dos mais antigos em funcionamento no país, e apresenta um panorama de filmes que não apenas celebram os cinemas de rua como também propõem reflexões sobre a situação atual desses monumentos arquitetônicos. Muitos deles já se encontravam abandonados ou desativados mesmo antes da pandemia, sem reparos ou políticas públicas voltadas à sua preservação.

A curadoria da 5ª Autêntica Mostra Cinemas do Brasil: Reminiscências do Passado Histórico é de Eudaldo Monção Jr., idealizador e coordenador do projeto, e diretor dos filmes “Cine Rio Branco”, “Cinemas de Rua de Aracaju” e “Quando a Sala de Projeção Vira Personagem”.

A mostra terá exibições gratuitas na Cidade do México, Xalapa (México), São Salvador (El Salvador), Manágua (Nicarágua), Nazaré/BA (Brasil), além de diversas cidades brasileiras, em espaços culturais como cinemas, cineclubes, escolas, pontos de cultura e bibliotecas. Parte da programação também poderá ser veiculada em TVs públicas e disponibilizada online no site oficial da mostra. Além disso, recortes da curadoria poderão integrar sessões especiais em festivais parceiros. A mostra tem caráter não competitivo e não prevê premiações.