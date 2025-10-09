Documentário sobre Lenita Perroy estreia no Canal Brasil

Dirigido por Dácio Pinheiro, o documentário “Lenita” chega ao Canal Brasil no dia 9 de outubro, às 19h30. O filme revela a história da cineasta e fotógrafa paulista Lenita Perroy (1937-2018), que foi ícone cultural nas décadas de 1960 e 1970, mas decidiu se afastar da vida perto das lentes para se dedicar às suas duas grandes paixões: criação de cavalos e contos de fadas.

O ponto de partida do documentário é um baralho descoberto em uma feira de antiguidades que desvenda seu passado excêntrico. A narrativa alterna entre entrevistas com a própria Lenita, além de amigos e colegas de trabalho, como Ronnie Von, Vera Fischer e Antônio Pitanga, que reforçam o quanto Lenita era uma mulher que vivia à frente do seu tempo.