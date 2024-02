Rio2C 2024 prorroga inscrições para as atividades de negócios do segmento de mercado audiovisual até o dia 28 de fevereiro

O Rio2C, cuja próxima edição acontece de 4 a 9 de junho, na Cidade das Artes, prorrogou, até o dia 28 de fevereiro, as inscrições para as suas ações voltadas a negócios na área de mercado audiovisual. Em 2024, além de dois palcos dedicados ao segmento – o Screening Room e o Writers room, que recebem profissionais renomados para abordar as temáticas mais relevantes do setor –, o maior encontro de criatividade da América Latina oferece oportunidades para a consolidação de novos projetos, bem como a possibilidade de networking com executivos influentes da indústria, a partir das Rodadas de Negócios e os Pitchings Audiovisual, Creator, Editorial e Startups.

Depois de promover, na última edição, 1800 reuniões entre profissionais do setor e gerar mais de R$ 180 milhões em negócios no setor, o mercado audiovisual do Rio2C volta ainda maior, com a participação de mais de 200 players, marcando o retorno de grandes empresas internacionais do segmento. Entre elas estão a emissora japonesa NHK, o grupo Banijay Endemol – holding internacional que controla diversas empresas de produção e distribuição de conteúdo para televisão e plataformas multimídia –, a produtora francesa Gaumont, que tem investido na produção de séries de TV, a produtora mexicana Dopamine, a chilena Fábula (com sede também no México e nos EUA), a TVN Chile (Television Nacional) e a produtora espanhola Mediacrest.

Além dos players internacionais, executivos como Gabriel Jacome (Globo), Silvia Fu e Verônica Villa (WBD), Karen Santiago (A&E), Julia Priolli e Glauco Sabino (Amazon Studios), Rodrigo Aguilar (SBT), Fabio Mostof (Paramount), Tiago Mello (Boutique Filmes), Juliana Capellini (Conpiração Filmes), João Andrade (Coração da Selva), Rogerio Farah (Floresta), Fernando Dias (Grifa Filmes) e Nelson Sato (Sato Company) recebem projetos e produtoras pessoalmente nas Rodadas de Negócio. A lista completa de players pode ser encontrada no link www.rio2c.com/players, enquanto as orientações para a inscrição de projetos nas rodadas de negócios está disponível em www.rio2c.com/rodadas-de-negocios.

Assim como em 2023, as reuniões serão realizadas no Business Hall, espaço exclusivo para profissionais do audiovisual, que oferece amplos lounges para networking, com objetivo de promover a maior interação entre produtores de conteúdo e executivos da indústria. No espaço também serão realizados workshops de coprodução internacional, encontros com delegações nacionais e internacionais, mentorias com executivos estratégicos e o Pitching Audiovisual que, além de doc/factual, kids e ficção, traz comissões e players focados em projetos de esportes (trazendo o tema como narrativa), true crime (para histórias reais de investigação criminal) e conteúdo de impacto (projetos que potencializam transformações na sociedade)

Novos pitchings

Com o intuito de ampliar as oportunidades na realização de negócios, a edição de 2024 do Rio2C contará com três pitchings no setor:

O Pitching Creator vai conectar criadores de conteúdo independentes com produtores e players do mercado audiovisual. Os participantes, que podem ser pessoa física ou jurídica, terão a oportunidade de apresentar sua ideias originais para produtoras e players (executivos de plataformas de streaming, distribuidoras, agregadoras, canais de TV e outros). As inscrições são limitadas.

Esse ano o Pitching Creator vai se dividir em quatro segmentos:

Podcast: programas de áudio sob demanda. Cada vez mais populares no Brasil, possuem uma variedade de formatos e temas, podendo ser documentais, de ficção, de notícias, de debates, de comentários, entre outros.

Ficção: obras do gênero ficção que podem ser parcialmente baseadas em fatos, mas sempre contêm algum conteúdo imaginário.

Documentário/factual: registro do que usualmente se entende como real ou realidade, podendo ser poético, expositivo, observativo, participativo, reflexivo e o performático. Aqui também pode-se incluir programas de variedades, como os reality shows, por exemplo.

Kids: obras de ficção, de animação, documentais ou factuais voltadas para o público infantil ou infanto-juvenil.

Já o Pitching Editorial oferece a oportunidade para autores, editores e agentes literários apresentarem suas obras para adaptação, licenciamento e aquisição de direitos, com o objetivo de transformar essas narrativas em produções audiovisuais.

Nesta edição, o Pitching de Startups tem como objetivo conectar empresas de tecnologia com soluções de inteligência artificial à indústria criativa com uma vertical exclusiva para audiovisual e games. Serão apresentadas startups com soluções para produção, direção, desenvolvimento, gravação, distribuição, edição, roteiro, comunicação, recomendação de conteúdo audiovisual com a integração da IA e outros. Para a indústria de games, abrange o desenvolvimento, monetização e aprimoramento da experiência do jogador por meio da implementação da IA além de soluções voltadas para gestão de RH.

Palcos dedicados ao segmento

Além das oportunidades de fazer negócios e ampliar o networking, o Rio2C também se configura como um catalisador para a capacitação profissional, oferecendo uma gama diversificada de atividades e iniciativas que visam enriquecer as habilidades e conhecimentos dos participantes.

O Screening Room é um espaço de estímulo aos sentidos. Neste palco, profissionais renomados do setor abordam a produção audiovisual desde a criação da narrativa até os modelos de negócios aplicados, de olho no futuro das plataformas e na sua transversalidade com todos os setores da indústria e políticas públicas.

Centrado nas principais questões relacionadas à criação e aos criadores, o Writers Room coloca no centro do debate o papel dos autores, roteiristas, diretores, produtores e profissionais criativos na construção de narrativas originais e de propriedades intelectuais. O conteúdo apresentado no palco pretende aprofundar o olhar sobre a criatividade, as tendências, os negócios e a viabilidade econômica de cada obra, desde a concepção de uma ideia, passando pelos processos criativos e os meios de financiamento, até a sua transformação em uma obra audiovisual.

Outras oportunidades para profissionais do mercado também estarão disponíveis, como Lives, que apresentam as oportunidades, dicas e regras das Rodadas de Negócios e Pitchings; Masterclasses, com apresentação de um tema focado de capacitação/formação para um grupo direcionado; Workshops, com oficinas para formação e qualificação de profissionais; e Mentorias, com acesso a renomados profissionais do mercado Audiovisual que compartilham seus conhecimentos para impulsionar carreiras e catalisar o crescimento profissional. Um ambiente de aprendizado contínuo com líderes reconhecidos da indústria.

Para se inscrever nas Rodadas de Negócios e Pitching Audiovisual é necessário adquirir a credencial Industry no link https://www.sympla.com.br/evento/rio2c-2024-industry/2247257

Para se inscrever nos Pitchings Creator é necessário adquirir a credencial Industry ou Creator no link https://www.sympla.com.br/eventos?s=Rio2C

As inscrições do Pitching Editorial e de Startups são gratuitas através do site https://www.rio2c.com/mercado/mercado-editorial/ https://www.rio2c.com/mercado/inovacao.