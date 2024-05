David Schurmann prepara lançamento de seu novo filme, “My Penguin Friend”

Foto: Schurmann com Jean Reno e equipe © Ellen Camp

David Schurmann está no Festival de Cannes, na França, para ampliar seu trabalho em territórios internacionais e apoiar o lançamento mundial de seu próximo filme, “My Penguin Friend”. De Cannes, o cineasta brasileiro retorna a Los Angeles, onde esteve, há poucas semanas, conferindo pessoalmente a estratégia para a ampla estreia de “My Peguin Friend” na cobiçada temporada de verão norte-americana. Executivos da Roadside Attractions preparam o lançamento do filme para cerca de 2 mil salas de cinema, de costa a costa dos Estados Unidos.

No Brasil, o lançamento de “My Peguin Friend” deve acontecer próximo da grande estreia norte-americana com a distribuição estratégica da Paris Filmes e, nos demais países, pela Universal Pictures. A produção internacional traz a tocante história – baseada em fatos reais – entre um pinguim e um pescador brasileiro. Ao ser convidado para dirigir a obra, David Schurmann conseguiu trazer as filmagens para Ubatuba e Paraty, atraindo para o país um investimento de R$ 20 milhões e uma equipe multicultural com profissionais de 11 nacionalidades, entre eles, o francês Jean Reno, a mexicana Adriana Barraza e o inglês Anthony Dod Mantle – vencedor do Oscar de Melhor Fotografia por “Quem Quer Ser um Milionário?”.

Logo após concluir a finalização de “My Peguin Friend”, na Espanha, o cineasta voltou a filmar mais uma grande produção nacional: “Por um Fio”, inspirada no livro de Dráuzio Varella e estrelada por Romulo Estrela, Bruno Gagliasso, Othon Bastos, Zezé Motta, Bárbara Colen, Bella Campos, Sandra Corveloni, entre outros nomes no elenco.