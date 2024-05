Plataforma Seda Play recebe inscrições de filmes com temáticas LGBTQIAPN+, Negra, Indígena, PCD e periféricas

A Seda (Semana do Audiovisual), que esse ano tem um formato híbrido, acaba de abrir convocatória para a Seda Play, plataforma que visa incentivar realizadores independentes a mostrarem seus trabalhos. Além disso, a plataforma tem em vista ampliar o alcance e a inclusão na indústria audiovisual, destacando obras significativas e representativas nos recortes LGBTQIAPN+, negritude, PCDs, indígena e periferias de São Paulo.

Com inscrições abertas até 26 de maio, a Seda Play selecionará 50 filmes para compor sua plataforma temporária, disponível durante a realização da Seda, de 6 a 12 de julho. Destes, 5 curtas terão exibição presencial no evento Seda na Nave Coletiva.

O resultado dos filmes selecionados será divulgado em 17 de junho.

Além de promover a diversidade, a Seda Play aspira a se tornar uma plataforma de streaming permanente, criando um protótipo durante a Seda 2024. A divulgação dos filmes será feita pelas páginas da Seda e da Cine Ninja, editoria de cinema e audiovisual da Mídia Ninja.

A iniciativa marca a retomada da Seda, invadindo o cenário audiovisual com um formato híbrido, visando democratizar ainda mais o acesso à cultura no Brasil. Com edições em diversas cidades brasileiras, incluindo Ribeirão das Neves, Passos, Poços de Caldas, Governador Valadares, Divinópolis, Frutal, Belo Horizonte, São Paulo, e a já realizada em Itabira, a Seda Play busca fortalecer o panorama audiovisual nacional.

Em São Paulo, a Seda é uma realização da Associação Coletivo Cultural através da Cine Ninja, com apoio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo.