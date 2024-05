Semana Amilar Alves celebra as pioneiras do Cinema de Campinas/SP

Foto: Rebeca Ribeiro durante a Oficina de Preservação © Rodney Cardoso

Consolidada no calendário cultural de Campinas, a Semana Amilar Alves chega à sua 7ª edição entre os dias 23 e 25 de maio. Com exibições e debates gratuitos, o evento tem a proposta de preservar e difundir a memória e a vocação do cinema local, que tem uma história de mais de 100 anos de produções e movimentos.

As atividades serão na Estação Cultura, no auditório do CEPROCAMP e na Sala dos Toninhos, e têm como tema, este ano, as Pioneiras do Cinema de Campinas, uma homenagem às inúmeras mulheres que atuaram nos filmes realizados na cidade, desde o primeiro (“João da Matta – Um Drama Caipira, de 1923), mas que foram invisibilizadas pela historiografia, e muitas vezes sequer aparecem nos créditos dos filmes. Os debates sobre este apagamento, intencional, pautam toda a programação do evento, que é gratuita e sem necessidade de inscrição.

No dia 23/05, quinta, às 19h, no auditório do CEPROCAMP, tem a estreia do curta-metragem “Apagadas”, produzido durante a Oficina de Animação prévia, realizada em abril. A animação motiva o debate, mediado pela pesquisadora Rebeca Ribeiro, com o tema Apagamento e Resistência, que contará com a presença da diretora Ariane Porto, da educadora Damaris Guedes e da agente cultural Juliana Siqueira.

Na sexta-feira, dia 24/05, as conversas continuam a partir da exibição do documentário de curta-metragem “Mamilos Poéticos”, da diretora Lubis Naves, que também compõe a mesa de debates junto da diretora e pesquisadora Natasha Rodrigues, e da pesquisadora, curadora e arte-educadora Maíra Freitas, com mediação da realizadora e cineclubista Claudia Bortolato. O tema desta noite será Gênero e exclusão no cinema de Campinas.

O encerramento da programação, no sábado, dia 25/05, a partir das 16h, a Sala dos Toninhos, recebe a exibição do curta-metragem histórico “Um Pedreiro” (1966) de Dayz Peixoto. Na sequência, sob mediação da produtora Fernanda Viana, o debate Escrevendo uma Nova História conta com as pesquisadoras Sônia Fardin e Natasha Hernandes, além da realizadora e diretora de fotografia Coraci Ruiz.

Realizado pela Sociedade Civil, organizada através da CTAv (Câmara Temática do Audiovisual de Campinas), a Semana Amilar Alves é previsto pela Lei municipal nº 15.756/2019 e busca aproximar o público interessado de especialistas e agentes profissionais do setor audiovisual. Em sua 7ª edição consecutiva, envolveu oficinas prévias gratuitas no MIS-Campinas, já dentro do tema do pioneirismo feminino no cinema campineiro.

A Oficina de Animação, que ocorreu no dia 27/04, atraiu mais de 30 participantes interessados em aprender na prática as técnicas da animação tradicional com o conceituado animador Maurício Squarisi, do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, que já realizou mais de 300 filmes. A produção resultou no curta “Apagadas”, que será exibida em primeira mão no dia 23 de maio.

Durante os dias 15, 16 e 17/05 (de quarta a sexta), aconteceu a Oficina de Preservação dos mais diversos formatos e suportes cinematográficos; da película, passando pelo papel e chegando ao digital, a partir do acervo do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, com mentoria da pesquisadora Rebeca Ribeiro.

Mais informações podem ser obtidas em https://linktr.ee/ctavcampinas.