“Grande Sertão”, de Guel Arraes, tem estreia mundial no Festival de Tallinn, na Estônia

O filme “Grande Sertão”, dirigido por Guel Arraes, que também assina o roteiro junto com Jorge Furtado, tem estreia mundial marcada na 27ª edição do Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), na Estônia, no próximo dia 10 de novembro, com a presença confirmada do produtor Manoel Rangel, da diretora de 2ª unidade e produtora artística Flávia Lacerda e do ator Luis Miranda. O longa-metragem, produzido pela Paranoïd Filmes, em coprodução com a Globo Filmes, e distribuição da Paris Filmes, concorre na categoria Critics’ Picks e ainda será exibido em outras duas sessões durante o festival, nos dias 12 e 13.