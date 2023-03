Família de Lupicínio pede à Academia de Hollywood que reconheça indicação do artista gaúcho ao Oscar

Por Maria do Rosário Caetano

A família do compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues, liderada por seus herdeiros, entre eles o cantor Lupicínio Rodrigues Filho, encaminhou solicitação, em forma de carta, à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood pedindo reconhecimento do artista gaúcho e de sua composição “Se Acaso Você Chegasse” como concorrentes à melhor trilha sonora na edição do Oscar de 1945.

Como assim? O que tem a ver o criador de tantos sambas dor de cotovelo, tributos ao remorso e à vingança com o Oscar?

Tudo, garante o filme “Lupicínio Rodrigues – Confissões de um Sofredor”, de Alfredo Manevy, já exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no Festival Aruanda, na Mostra Tiradentes e com lançamento previsto para os cinemas nos próximos meses.

É que, em 1945, a composição de Lupi, parte da trilha sonora do filme “A Dançarina Loura” (“Lady Let’s Dance”, foto), dirigido por Frank Woodroof, foi indicada para disputar a mais cobiçada estatueta do cinema. Só que o nome de Lupicínio Rodrigues não apareceu nos créditos. O artista brasileiro, alertado por amigos, até assistiu ao filme e ficou orgulhoso em ver “Se Acaso Você Chegasse” embalando a dança da atriz Belita e de seu partner. Naquele tempo, humilde bedel de faculdade portalegrense, filho de família pobre, ele jamais imaginaria recorrer a uma instituição internacional para exigir seu crédito. E não o faria até sua prematura morte, em 1974, aos 59 anos. Nem os filhos e netos pensariam em buscar tal reparação.

Alfredo Manevy, cineasta formado pela USP, com doutorado pela mesma universidade e professor da Federal de Santa Catarina, chegaria, 78 anos depois, para incentivar a luta pela alteração com seu “Lupicínio Rodrigues – Confissões de um Sedutor”.

Felizes com a repercussão do longa documental, os herdeiros de Lupicínio se viram transportados para o mundo do cinema e motivados a lutar pelo crédito, mesmo que passadas quase oito décadas. Mas – avisam Lupicínio Rodrigues Filho e parentes – eles só querem o reconhecimento da autoria da música indicada ao Oscar. Não buscam nenhuma recompensa pecuniária.

Trecho da carta endereçada à Academia dá ênfase “à luta da sociedade nos dias de hoje contra o racismo, tanto no Brasil, quanto nos EUA”. Por isso, “não devemos permitir a invisibilidade de um artista em qualquer tempo, época ou fase. A contribuição de artistas negros, especialmente um artista negro do hemisfério sul como Lupicínio Rodrigues.”

“Lady Let’s Dance” tem como protagonista a patinadora olímpica inglesa, e atriz hollywoodiana habituée em musicais, Belita. Na trama, ela é convocada a fazer parte de grupo de dançarinas encarregado de salvar um resort de luxo. Ao som de “Se Acaso Você Chegasse”, a moça conquista o coração do personagem de James Ellison.

Como a música do compositor brasileiro chegou a Hollywood, se Lupicínio mal iniciava sua carreira?

Este é um mistério que o cineasta e professor Alfredo Manevy tenta decifrar: “atribuo tal milagre”, diz, sorrindo, “à potência da música brasileira”.

Já “o historiador e professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Alexandre Valim, especialista em Política de Boa Vizinhança (prática diplomática que uniu EUA e Brasil durante a Segunda Guerra Mundial), a razão é geopolítica: “Temos indícios que a canção de Lupicínio saiu do Brasil numa ação coordenada do governo Vargas com o governo norte-americano, que buscava estreitar laços culturais com o Brasil. Porém, é uma pena que a música tenha chegado ao filme sem o devido crédito de Lupicínio”.

Abaixo, a carta enviada à Academia de Hollywood pelos herdeiros de Lupicínio Rodrigues:

À Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Academy of Motion Picture Arts and Sciences),

Esta carta é endereçada à prestigiosa Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que, há noventa e cinco anos, atribui o Oscar aos melhores do cinema, e que tem feito um grande esforço de valorização dos afro-descendentes.

Nós encaminhamos à Academia este pedido de reconhecimento da indicação ao Oscar de um compositor-afro-brasileiro, Lupicínio Rodrigues, que conforme reconhecem especialistas e está bem documentado no filme Lupicínio Rodrigues, Confissões de um Sofredor (2022), dirigido por Alfredo Manevy para o Canal Curta!, é o autor da música Se Acaso você Chegasse, integrante da trilha sonora no filme norte-americano Lady Let ‘s Dance, dirigido por Frank Woodroof, estrelado por Belita e lançado em 1944 no Estados Unidos.

Em que pese a música de Lupicínio constar na trilha sonora, o nome do compositor foi subtraído tanto dos créditos do filme, como da indicação ao prêmio de melhor trilha de filme musical (Music – Score of a musical picture), no ano de 1945.

Esta carta é uma iniciativa da família Rodrigues, encabeçada por Lupicínio Rodrigues Filho, filho, herdeiro e curador da obra do compositor Lupicínio Rodrigues e por outros parentes e descendentes do artista. Poderá também ser assinada por admiradores do artistas no Brasil e no mundo.

Nascido em Porto Alegre em 16 de setembro de 1914 e falecido em 27 de agosto de 1974 . Lupicínio Rodrigues foi um dos maiores compositores musicais de todos os tempos com centenas de composições gravadas no Brasil e no mundo.

No documentário longa-metragem no Brasil, Lupicínio Rodrigues, Confissões de um Sofredor, recém lançado no Brasil, foi revelado que o compositor Lupicínio Rodrigues, autor da obra Se Acaso você Chegasse, produzida e gravada aqui no Brasil, teve a música indicada ao Oscar, mas não teve o reconhecimento da Academia, seja como autor da obra, seja da titularidade como compositor na trilha sonora da obra cinematográfica.

É motivo de incompreensão para nós que a contribuição do compositor Lupicínio Rodrigues segue, em pleno ano de 2023, passados mais de setenta e sete anos, sem o devido reconhecimento desta prestigiosa organização de Hollywood referente à autoria e participação na trilha sonora indicada ao Oscar, mesmo sendo um direito inalienável e irrenunciável.

A indicação de trilha sonora ao Oscar é motivo de orgulho para nós brasileiros, por toda a importância que a obra de Lupicínio Rodrigues tem para a música brasileira e pela sua importância internacional, dado que Lupicínio tinha apenas 32 anos quando foi avisado por amigos que uma música sua estava em cartaz num filme de Hollywood num cinema da cidade de Porto Alegre. Lupicínio trabalhava como Bedel numa universidade justamente porque não recebia renda suficiente de suas composições.

O próprio Lupicínio soube por acaso na época que sua música era parte do filme, e mais tarde inúmeros historiadores já confirmaram a música no filme. Infelizmente, na época, a canção não foi creditada pelos produtores da obra, o que levou o Oscar ao equívoco. Sabemos que créditos e direito autoral eram, naquele tempo, objeto de falhas no devido reconhecimento, por diversos meios e motivos.

Destacamos também a luta da sociedade nos dias de hoje contra o racismo no Brasil e nos EUA. Não devemos permitir a invisibilidade de um artista em qualquer tempo, época ou fase. A contribuição de artistas negros, sobretudo e especialmente um artista negro do hemisfério sul como Lupicínio Rodrigues.

Pedimos, portanto, o reconhecimento, por parte da Academia, do compositor Lupicínio Rodrigues como parte da trilha musical indicada ao Oscar no filme Lady Let ‘s Dance. Isso fará jus a Lupicínio como artista brasileiro a ser indicado a mais alta premiação do cinema americano.

A internacionalização de sua obra é um direito que merece respeito, honra e civilidade. É sempre oportuno corrigir erros cometidos em épocas passadas, como legado para o futuro.

Orgulhamo-nos de nossa família ser afro-descendente de uma época muito dificil para a história humana que foi a escravidão. Somos orgulhosos de nossa contribuição cultural, artística para o Brasil e para o mundo.

Esclarecemos que não queremos qualquer retorno financeiro, mas apenas o reconhecimento moral e simbólico, inequívoco e perpétuo.

Diante dos fatos inequívocos e provas solidárias, o exposto acima conduz sem dúvida alguma ao mérito e ao justo reconhecimento do autor a qualquer tempo.

Temos a certeza de que a comunidade cinematográfica e a Academia compreenderão a justeza deste pedido e terão a sensibilidade para conceder este justo reconhecimento a este grande compositor, mestre de nossa música, Lupicínio Rodrigues e nosso querido ancestral.

Cordialmente,

Lupicínio Rodrigues Filho e família Rodrigues