Abertas inscrições gratuitas para Oficina de Roteiro e Produção de Séries Animadas

Estão abertas até o dia 10 de março as inscrições gratuitas para a Oficina de Roteiro e Produção de Séries Animadas, realizada pelo roteirista e doutor em comunicação Marcelo Lima e com participação dos produtores Ailton Pinheiro e Dayane Sena. Serão disponibilizadas 30 vagas exclusivas para pessoas negras do interior da Bahia, a partir de 18 anos, que desejem conhecer os fundamentos da dramaturgia de séries animadas. A oficina acontece de forma online, de 20 de março a 5 de abril, sempre às segundas, quartas e sextas, das 18h às 21h. Os interessados podem se inscrever através do site www.marceloroteiros.com/oficina e acompanhar informações no instagram @marcelo.o.lima.

A oficina é voltada para o público iniciante, com pouca ou nenhuma experiência, mas que tenha uma ideia na mente e disposição para escrever. As aulas passam pelo entendimento de conhecimentos e práticas voltadas para a construção do universo ficcional da animação, incluindo processos da linguagem, conceitos, narrativas e estéticas próprias deste formato. Ao fim da oficina, cada participante produzirá uma proposta de projeto de série animada.

A metodologia também inclui a discussão de obras nacionais e estrangeiras já desenvolvidas e veiculadas na televisão. A ideia é apresentar um cenário real dos processos de criação e execução na cena nacional.

Marcelo é autor de diversos projetos de animação e documentário, artigos sobre dramaturgia e livros de histórias em quadrinhos. Recebeu o Prêmio João Ubaldo Ribeiro da Prefeitura de Salvador, em 2017, pela adaptação para HQ do romance “O Bicho que Chegou a Feira”, de Muniz Sodré; e o Troféu Angelo Agostini na categoria melhor HQ pela obra “Lucas da Vila de Sant”Anna da Feira”, em 2011, além de duas indicações de melhor HQ independente no HQ Mix. Atua também com pesquisa nas áreas de Dramaturgia, Serialidade, Animação e Transmídia e como professor de roteiro para HQs e audiovisual.

A oficina é uma contrapartida do projeto “Os Afrofuturistas”. O projeto foi contemplado pelo Edital Setorial de Audiovisual 2019 e tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia.